Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10

Ministro de Defensa anuncia adquisición de 24 aviones caza: "Va a permitir disponer de una Fuerza Aérea disuasiva"

Walter Astudillo anunció adquisición de 24 aviones caza para “una Fuerza Aérea disuasiva”.
Walter Astudillo anunció adquisición de 24 aviones caza para “una Fuerza Aérea disuasiva”. | Fuente: EFE/Andina
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, afirmó que el Gobierno gestionó la adquisición de los aviones caza para "ser disuasivos en la región y contribuir con la seguridad internacional".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Ministro de Defensa anuncia adquisición de 24 aviones caza para mejorar la Fuerza Aérea del Perú
Ministro de Defensa anuncia adquisición de 24 aviones caza para mejorar la Fuerza Aérea del Perú. | Fuente: RPP

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció la adquisición del Gobierno peruano de 24 aviones caza con el fin de reforzar la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Esto, en beneficio de la población peruana y para “contribuir con la seguridad internacional”.

Asimismo, el titular del Ministerio de Defensa resaltó la aprobación para la compra de dichos aviones de combate aprobado por el Congreso de la República en noviembre de 2024.

“La adquisición de 24 aviones caza es, sin duda, la adquisición más importante de las últimas cinco décadas que va a permitir al Estado peruano disponer de una Fuerza Aérea disuasiva”, comentó Astudillo en una conferencia de prensa realizada por la Presidencia del Consejo de ministros (PCM) este miércoles.

De acuerdo con Astudillo, la gestión se hizo luego de visitar a tres postores en Estados Unidos, Suecia y Francia demostrando “un trabajo muy serio” del Gobierno de Dina Boluarte. En estos viajes, el ministro, según contó, estuvo acompañado del canciller Elmer Schialer y comandante general de la Fuerza Aérea, FAP, Carlos Chávez Cateriano.

“En el mes de mayo, conversamos con el ministro de Relaciones Exteriores (Elmer Schialer) poque consideramos que (estos aviones) son una adquisición estratégica y tiene que ver la defensa con la política exteriores del Estado”, señaló.

24 aviones caza llegarán al Perú tras adquisión del Gobierno en Suecia, Francia y Estados Unidos.
24 aviones caza llegarán al Perú tras adquisión del Gobierno en Suecia, Francia y Estados Unidos. | Fuente: Andina

Ministros viajaron a EE. UU., Suecia y Francia para adquirir aviones caza

Walter Astudillo mencionó que primero se viajó a Estados Unidos para una reunión con el secretario de Defensa de dicho país y con otras organizaciones afines para la adquisición de los aviones caza. “Esto fue para entender cuál era la oferta y si se ajustaba a los requerimientos de nuestro país”, sostuvo.

De igual manera, contó que hubo otro viaje que hizo el ministro a Suecia acompañado del canciller Elmer Schialer y el comandante general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano.

“Viajamos a Suecia inicialmente para reunirnos con el ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores y conocer las características y algunas otras facilidades de la oferta de Suecia que es el avión modelo Gripen”, afirmó.

El funcionario señaló otro viaje a Francia con el canciller y ministro de Defensa de dicho país, Jean-Noël Barrot y Sébastien Lecornu, con el objetivo de conocer “las características principales” de los aviones caza marca Rafale que ofertaban.  

“Como conclusión, verificamos que los tres modelos de aviones tienen características muy importantes que de alguna manera satisface los requerimientos técnicos de la Fuerza Aérea”, acotó.

Ministro Walter Astudillo afirmó que la compra de aviones caza es para
Ministro Walter Astudillo afirmó que la compra de aviones caza es para "la seguridad internacional”. | Fuente: Andina

Ministro de Defensa sobre compra de aviones caza: “Es para la seguridad internacional”

Por último, el ministro Walter Astudillo recalcó que dicha compra de aviones caza realizada en los tres países representa un beneficio para la “seguridad internacional”

“Quiero ser muy claro y transparente con la ciudadanía, esta adquisición no solo es la compra de un sistema de aviones es fundamentalmente es analizar qué tipo de relación necesitamos como país para ser disuasivos en la región y contribuir con la seguridad internacional”, manifestó.

En ese sentido, Astudillo resaltó las ventajas que tendrá el Perú con la llegada de estos aviones en medio de posibles “valores estratégicos” para su uso en la seguridad internacional.

“Es por ello por lo que estamos analizando aspectos estratégicos porque esta tiene que ser una adquisición que nos dé un valor estratégico en los próximos 40 años”, añadió.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio de Defensa Walter Astudillo aviones caza FAP Videos más vistos

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA