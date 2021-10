El ministro de Educación, Carlos Gallardo, dio detalles sobre el retorno a clases presenciales. | Fuente: RPP

El ministro de Educación, Carlos Gallardo, afirmó que el Gobierno desea el pronto retorno a las clases presenciales, pero que este se realice de forma segura, por lo que indicó que mantendrán los protocolos trabajados junto al Ministerio de Salud.

"Por supuesto que sí (se va dar el retorno a las aulas), no les vamos a decir a las escuelas que ya abrieron que retornen a sus hogares, eso sería un desatino. Ni la premier Mirtha Vásquez ni yo hemos dicho una palabra al respecto, queremos simplemente que este retorno sea seguro. Como hicimos con el Minsa estos protocolos para el retorno a las aulas universitarias, queremos que esto se dé en la educación básica", dijo en conferencia de prensa.

"Queremos hacer esta movilización social en la que todos los que nos preocupamos por la educación impulsemos (un retorno seguro). Queremos que esta movilización no venga desde arriba, que no sea una resolución solamente ministerial, queremos que cada escuela con su comunidad educativa tenga su plan de retorno", agregó Carlos Gallardo.

Al ser consultado si consideraba que los protocolos no estarían siendo muy rigurosos, por lo que muchas escuelas no podrían cumplirlos, respondió que "en algunos países se está dando una cuarta ola, no descartemos nada". "Asegurar que no pasa nada es una posición sumamente optimista y tal vez sumamente equivocada, la cuestión del aforo, la utilización de los espacios abiertos, de los patios, las actividades lúdicas y artísticas se deben priorizar", enfatizó.

Priorizarán recuperación emocional

"Para que se cumplan los protocolos estamos entregando kits higiénicos, estamos refaccionando aulas, pero faltando tan poco para el término del año escolar, más que recuperar aprendizajes, tiene que ser un retorno a la escuela lúdico, tiene que ser un retorno donde se priorice las enseñanzas para la vida. Más que encerrados en las aulas, debe ser en los espacios abiertos", explicó Carlos Gallardo.

En tanto, adelantó que "la recuperación de aprendizajes vamos a hacerla con una nueva orientación curricular donde se prioricen las situaciones de recuperacion emocional".

El ministro Carlos Gallardo señaló que coincide "plenamente" con lo anunciado por la jefa del Gabinete ministerial en su presentación ante el Congreso, respecto de que para julio del próximo año el 99 % de instituciones educativas atenderán plenamente.