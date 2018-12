Ministro Carlos Oliva. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Economía, Carlos Oliva, declaró que el Gobierno ha iniciado las conversaciones para emprender una reforma laboral. En entrevista con RPP Noticias, aseguró que la reforma no “recortará ningún derecho en término de gratificación, CTS o de vacaciones”.

Luego de descartar la posibilidad de recortar “derechos adquiridos” de los trabajadores, Oliva indicó que la discusión de la reforma irá por el tema de las reposiciones judiciales. “Es lo que tenemos que atacar”, dijo.

“La pregunta es ¿qué necesitamos para ser formales? Aquí hay estudios que hablan de la llamada reposición de los trabajadores despedidos […] Acá hay muchos temas de adjetivos. Lo que se repone son los despidos arbitrarios y ¿qué es arbitrario?”, dijo.

“Ahí podemos entrar en toda una discusión, que debemos tener. Hay derechos fundamentales que no tienen punto de discusión: si a una persona la despiden porque está embarazada o no accedió a un tema acoso. Eso debe seguir su propio camino y sancionar a las personas que cometen ese tipo de arbitrariedades. Pero hay otros espacios donde no está clara la situación [sobre despidos arbitrarios]”, añadió.

Reforma laboral

El ministro Oliva dijo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dicen que “tener varias indemnizaciones ante un despido no es lo más apropiado”. En ese sentido, el titular de Economía comentó que en el caso peruano cuando se despide a una persona “se les paga hasta 18 sueldos la indemnización y después se le repone”. “Hay cosas que sí tendríamos que revisar”, dijo.

Carlos Oliva consideró “lógico” que, si una persona accede a la liquidación por despido, ya no podría interponer a un juicio para su reposición. En ese sentido, afirmó que “este tema de las reposiciones que hacen los jueces sobre la base del [fallo del] Tribunal Constitucional es un tema central que tenemos que atacar y analizar a fondo”.

Vacaciones

Consultado por el decreto legislativo que permite a los trabajadores tomar vacaciones sin que se contabilicen los fines de semana, Oliva señaló que las leyes laborales deben modernizarse. Por ello, afirmó que los trabajadores deben tener 22 días laborables de vacaciones y que puedan tomarlos a libre elección. “Eso es parte de la flexibilización laboral”, indicó.

“Estaba leyendo un estudio que decía que los millenials durante su periodo de trabajo van a cambiar el trabajo unas 20 veces. Hace unos 40 años no pasaba eso. Uno conseguía un empleo, recibía su jubilación y listo. Eso está cambiando. Tenemos ahora el teletrabajo, el part-time. Una serie de elementos que están marcando el mercado laboral”, indicó.

“Nuestra legislación debe estar a la par de todo eso. En el tema de vacaciones. Tenemos estos 30 días. En realidad, los 30 incluyen sábado y domingo. Yo opino que deberíamos tener 22 días laborables de vacaciones y que las personas deberían tener la libre elección de tomarlos en el momento que ellos deseen. Poder tomar un día ahora o cuatro días más adelante. Eso parte de la flexibilidad laboral”, añadió.