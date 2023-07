Decano del Colegio Médico afirma que César Linares se encuentra inhabilitado desde enero por temas administrativos

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico, reiteró su pedido al gobierno de retirar a César Linares de EsSalud por sus cuestionados antecedentes. En ese sentido, afirmó que el funcionario se encuentra inhabilitado como médico desde enero de este año.

"Hemos chequeado en el Colegio Médico y él está inhabilitado desde enero porque no ha pagado, no ha hecho su rol de certificación. Tiene muchos antecedentes y por eso señalamos que una persona que dirige una institución tan seria debe ser intachable. Él paga y vuelve a estar habilitado y si se rectifica mañana y presenta por internet todos sus documentos porque él dice que es médico obstetra, especialista 28 años... perfecto, pero tiene que ponerse en regla también con el Colegio Médico. No han sido sinceros en revisar su CV", aseguró en el programa Todo Se Sabe de RPP.

Urquizo manifestó que no hay ningún tipo de ataque personal contra César Linares, sino que, como Colegio Médico, deben verificar si el presidente de EsSalud cumple con los requisitos de excelencia profesional. Además, reveló que el funcionario también tiene una investigación por nepotismo.

"Este señor tiene una serie de antecedentes. Hoy día me ha llegado denuncias de nepotismo que está en proceso. Eso no lo dijo anoche. La Red de Salud de Arequipa contrató a su hermano arquitecto para una obra que está inconclusa. No puede haber personas con estos antecedentes dirigiendo a una institución tan seria", comentó.



Rosa Gutiérrez critica al gobierno

La destituida presidenta ejecutiva de EsSalud, Rosa Gutiérrez, reiteró este domingo que la mandataria Dina Boluarte le solicitó la reposición del gerente general del seguro social, Iván Pereyra Villanueva, pese a que fue separado de la institución por presuntos actos de corrupción.

En declaraciones a Cuarto Poder, Gutiérrez contó que el viernes 14 de julio, dos días después de su designación, removió del cargo a Pereyra Villanueva y que poco después de esta decisión recibió llamadas insistentes del jefe del gabinete de Presidencia y del secretario de Palacio de Gobierno para reponerlo en el puesto.