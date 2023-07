"Nunca aceptó reunirse": Iván Pereyra rechaza afirmaciones de Rosa Gutiérrez sobre supuestas irregularidades en EsSalud

Lima "Nunca aceptó despachar conmigo ningún tema" dijo Iván Pereyra sobre Rosa Gutiérrez

Iván Pereyra, exgerente general de EsSalud | Fuente: RPP

El exgerente general de EsSalud, Iván Pereyra, se mostró este lunes "absolutamente indignado" y rechazó "falsas aseveraciones" de la exjefa de la institución Rosa Gutiérrez, quien lo vinculó en la víspera con presuntos hechos de corrupción en el seguro social.

En entrevista exclusiva con el programa Ampliación de Noticias, Iván Pereyra aclaró que ejerció el cargo en EsSalud del 23 de mayo del 2023 hasta el 14 de julio del 2023 y explicó las irregularidades en la institución eran del periodo 2021-2022. Además, sostuvo que es "falso e incoherente" que Rosa Gutiérrez busque cuestionarle por no haberle informado de estas situaciones si nunca lo recibió cuando era gerente general.

"La señora Rosa Gutiérrez ha venido declarando públicamente sobre supuestas irregularidades advertidas en EsSalud pero que venían del año 2021-2022 sobre un contratado de servicio de vigilancia y sobre un convenio de préstamo (...) inició insinuando vinculación mía con estos hechos y luego le hicieron ver un calendario a la señora y cambió su versión cuestionándome únicamente que no le había comentado estos hechos", afirmó.

Iván Pereyra aseguró que el primer día de la gestión de Rosa Gutiérrez en EsSalud le solicitó una reunión a través de su secretaria hasta en tres ocasiones, pero no le concedió ninguna. "Nunca aceptó despachar conmigo ningún tema, nunca aceptó reunirse conmigo el primer día", añadió.

"Luego de 10 horas que yo ya no era gerente general se dignó llamarme a mi oficina para decirme que traería gente de su confianza, en su mayoría del Minsa y exfuncionarios de EsSalud, incluido un exgerente general. En esa reunión que yo ya no era gerente general aún así conversó varios temas, incluido la problemática del servicio de vigilancia e incluso le manifesté mi opinión que esto debía revisarse. Sobre el convenio de préstamo yo mismo se lo comenté a ella, no solo desconocía de ese asunto y además luego de comentarle tampoco lo entendió del todo", dijo a RPP.



Además, Iván Pereyra aseguró que las irregularidades son conocidos en EsSalud por el órgano de control institucional, a pesar que Rosa Gutiérrez buscó tomar "como bandera" estos temas al inicio de su gestión.



"Lo que a mí me concierne y es lo que me causa mayor indignación es que la señora en un inicio pretendía vincularme con esos hechos y que eso motivaron mi salida. Sin embargo, no es así y luego cambió su versión a decir únicamente no se lo comenté. Y como vuelvo a repetir sí se lo comenté a pesar que no me dio ni una sola reunión para despachar ningún tema de la entidad. Llegó el primer día, no se reunio conmigo y el segundo día la primera hora me comunicó mi resolución de conclusión en el cargo", aclaró.



Iván Pereyra explicó que las irregularidades en EsSalud se produjeron en el periodo 2021-2022. | Fuente: RPP

Denuncia de Rosa Gutiérrez

Rosa Gutiérrez señaló el domingo que se opuso a la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para la reposición de un funcionario de EsSalud removido de la institución por presuntamente estar vinculado a actos de corrupción.

A través de un comunicado publicado en Twitter, la exministra de Salud reveló que el jefe del gabinete de Presidencia, el secretario General del Palacio y la mandataria Dina Boluarte le pidieron revertir su decisión sobre el gerente general Iván Pereyra Villanueva o en su defecto que lo dejara en su cargo por 15 días más.



"Mi postura fue firme y coherente con mis principios, y no cedí ante la presión, especialmente cuando se evidenciaron posibles casos de corrupción. Es lamentable que, por haberle retirado la confianza al señor Ivan Pereyra, haya sido removida de mi cargo como Presidenta de EsSalud. Si esa no fue la verdadera razón reto a la Presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión", afirmó.



Horas después, Rosa Gutiérrez insistió en el programa Cuarto Poder en que la propia presidenta Dina Boluarte le llamó para exigirle la restitución de Iván Pereyra en EsSalud.

"Las palabras exactas fueron ‘Rosita, repón al gerente general inmediatamente'. Le dije claramente que teníamos que hablar, porque hay supuestos actos de corrupción, 'ya tengo los expedientes y necesito darle cuenta", expresó.

Además, Rosa Gutiérrez sostuvo que el exgerente general de EsSalud mostró una actitud amenazante al momento de rendir cuentas le dijo: "Usted se va antes de que yo me vaya".