El bono será cobrado desde este lunes | Fuente: Andina

La ministra de Desarrollo de Inclusión Social, Ariela Luna, detalló este domingo los pasos para cobrar el bono de S/ 380 destinado a las familias más pobres del país para que pueden cumplir el estado de emergencia decretado por el Gobierno por el brote de coronavirus en Perú. La entrega del dinero comenzará este lunes, será por turnos y solo podrá ser recibido por mujeres.

Estos son los pasos a seguir para cobrar el bono, según detalló el Ejecutivo.

1. Verificar si recibes el bono en www.yomequedoencasa.pe

En esta página web se deberá ingresar el número de DNI y la fecha de nacimiento para verificar si su familia tiene acceso al bono.

2. Verificar la fecha del cobro o esperar que se asigne

Si la web te comunica que te corresponde el bono, hay dos opciones: que aparezca una pantalla que diga la fecha y la hora en la que se deberá cobrar el dinero o que aparezca una pantalla que diga ‘paciencia, intente otra vez’.

“Son 2.7 millones de hogares que van a cobrar. Si no hacíamos esta progresión, todas las familias, es comprensible, irían a comprar mañana (lunes) y tendríamos aglomeraciones en los bancos. Hemos hecho un compro progresivo”, explicó la ministra Ariela Luna.

La titular del Midis agregó que de las 2.7 millones de familias, hay medio millón que tiene cuenta en el Banco de la Nación. En este caso, la misma web www.yomequedoencaso.pe informará que tienen esa cuenta y podrá ir cobrando progresivamente. “Ya no tiene que ir al banco esa familia, solo con su tarjeta”, explicó la ministra Luna.

3. Una mujer de la familia deberá ir a cobrar

Ya con la fecha asignada, una mujer integrante de la familia beneficiada, de entre 18 y 60 años, deberá ir sola al banco para el cobro, siempre respetando la programación que le asignen. “Si yo quiero apurarme y voy el lunes cuando me toca el martes, no me van a pagar”, enfatizó.

La ministra dijo que es indispensable que la mujer vaya con su DNI y sugirió imprimir la página en la que se asigna la fecha del cobro o mostrarla en el teléfono para que la Policía constate que ha salido de su hogar para realizar el cobro. “Si no pueden ni imprimir la página ni tenerla en el celular, habrá un personal para orientar al que pueden preguntarle en el banco”, agregó.

Solo en caso que en la familia no haya una mujer integrante, un hombre podrá recibir el dinero. Cualquier consulta adicional al Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social sobre el cobro del bono puede hacerse llamando a la línea 101. “Les pido paciencia, hoy pueden saber quién recibirá el bono y progresivamente se va a pagar”, finalizó Ariela Luna.