La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, descartó que existan trabas burocráticas o temor de algunos funcionarios para firmar la adquisición o donación de algunos productos en el marco de la emergencia sanitaria. Según comentó, un informe del Ministerio de Salud reveló que todos los aspectos de carácter burocrático "habían sido superados".

"Todo material que ingresa al país tiene que pasar por unos procedimientos, hay autorizaciones por parte de Digemid, pero ayer la ministra de Salud pidió un reporte al respecto y todos estos aspectos de carácter burocrático habían sido superados. Lo que pasa es que esta segunda ola ha venido con unas características totalmente distintas", señaló en RPP Noticias.

La ministra explicó que durante la primera ola las empresas proveedoras de oxígeno llegaron a producir hasta 220 toneladas al día que cubrían la demanda del sector salud; sin embargo, actualmente esta demanda "ha crecido brutalmente". "No solamente está pasando en nuestro país. Esto no es una excusa para no encontrar otras soluciones", agregó.

La ministra recordó que el Ministerio de Salud ha comprado plantas de oxígeno a la Universidad Nacional de Ingeniería; sin embargo, lamentó algunas "demoras" en estas entregas "que ya se están regularizando". Agregó que en el caso de la Universidad Católica "es una decisión que toma el sector basado en la oferta y las necesidades"

"La situación en relación al oxígeno ha cambiado radicalmente en los últimos 30 días", señaló.

Pese a esto, la jefa del Gabinete Ministerial destacó el aporte del sector privado frente a las "deficiencias estructurales" del país y el llamado del presidente Francisco Sagasti a las empresas privadas para que apoyen en la producción de oxígeno medicinal. De igual modo, señaló que el Gobierno trabaja en "soluciones complementarias".

Al respecto, recordó que el Ejecutivo trabaja un marco normativo para permitir la importación de oxígeno. "Estamos tratando de dar respuestas en la medida de lo posible en el contexto en el que estamos, pero esto va de la mano con la inmovilización de las personas, porque si los contagios se siguen reproduciendo, las necesidades se siguen multiplicando", apuntó.

Perú tiene un déficit de 110 toneladas de oxígeno al día

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reiteró que en el Perú existe un 300% de incremento en la demanda de oxígeno medicinal por el incremento de casos de COVID-19. En conferencia de prensa, estimó que la necesidad actual del país es de 510 toneladas al día; sin embargo, el oxígeno que producen las 104 plantas a nivel nacional es de 400 toneladas al día.

"Entonces tenemos un déficit de 110 toneladas al día. Repito: 510 toneladas es la necesidad, entre lo que producimos y lo que podemos comprar y está disponible (tenemos) 400 toneladas al día, nuestro déficit es de 110 toneladas al día. Esto significa que estamos viendo la parte de cómo compensar esto", explicó.

Tras destacar que "se ha tenido mucha acogida" de parte de las empresas privadas que puedan ayudar a fabricar oxígeno medicinal utilizando equipos que normalmente se emplean de manera industrial. Asimismo, adelantó que actualmente hay un proceso de importación de oxígeno "por 20 a 30 toneladas adicionales", así como plantas "que están en camino".

"Como ustedes saben hay un grupo de plantas que se están fabricando en la Universidad Nacional de Ingeniería y hay un grupo de plantas que la empresa Modasa nos ha ofrecido también. En base a la implementación de esas plantas en la medida en que se vayan desarrollando, las cerca de 50 toneladas que nos están faltando se van a ir cubriendo", apuntó.

De igual modo, la ministra resaltó la donación de equipos de alto flujo que evitan que los pacientes tengan que ingresar a la UCI. Según explicó, se trata de un sistema que permite la oxigenación "sin necesidad de colocar la intubación y eso nos permite menos sufrimiento para los pacientes".

