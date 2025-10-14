PNP presenta Plan de Operaciones para abordar las manifestaciones del 15 de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel Valle especificó que la PNP estará equipada con armamento menos letal | Fuente: RPP

La Policía Nacional presentó este martes un Plan de Operaciones destinado a regular las manifestaciones programadas para 15 de octubre. En conferencia de prensa, el coronel Valle detalló los procedimientos y el equipamiento que utilizarán los efectivos policiales para garantizar el orden público en estas protestas.

Durante su intervención, el coronel Valle especificó que la PNP estará equipada con armamento menos letal y destacó el uso de escopetas de caza de calibre 12 y 37/38, que emplearán cartuchos de propulsión sonora y de goma.

Asimismo, destacó la importancia de actuar conforme a la ley, garantizando el derecho a la reunión pacífica, y subrayó que cualquier objeto arrojado con intención de causar daño se considerará un arma letal.

"Nosotros garantizamos el derecho fundamental de la reunión pacífica sin armas. Cuando hablamos de armas, hablamos de un término general: una simple piedra arrojada sobre la cabeza de un ciudadano civil o de un ciudadano policial ya se convierte en un arma letal (...). En ninguna forma, ni en ningún sentido se restringe el derecho a manifestarlo pacíficamente", dijo e hizo hincapié en que los efectivos policiales se han preparado con antelación a estas situaciones, realizando coordinaciones con diversas entidades, incluida la Fiscalía y la Inspectoría General.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

PNP trabaja de manera autónoma a la espera del nuevo ministro del Interior

En otro punto de la conferencia, el comandante general de la PNP Óscar Arriola abordó la situación política de su institución y señaló que, a pesar de la vacante en el cargo de ministro del Interior, están trabajando de manera autónoma y en cumplimiento con la normativa vigente.

"La información pública y la responsabilidad están reguladas por nuestras leyes. Aunque estamos esperando la juramentación del nuevo gabinete, continuaremos desarrollando nuestras operaciones con el mismo rigor", aseveró.

"Estamos cumpliendo con poner las cosas muy claras para garantizar el derecho de todas las personas y que existan los espacios propicios para los que deseen estar en las vías, haciendo uso de esa libertad de tránsito y de expresión", finalizó.