¿Cuáles son los anuncios más urgentes que se espera de la presidenta Dina Boluarte en el mensaje presidencial?

Gobierno El economista Alejandro Indacochea consideró que "Lima vive una realidad aparte"

A pocos días del 28 de julio, fecha del primer mensaje presidencial que dará la mandataria Dina Boluarte en el Congreso de la República, mucho se espera de dicha alocución considerando situaciones urgentes como la inminente llegada del fenómeno del Niño y la actual crisis sanitaria que afronta el país.

En ese sentido, el economista Alejandro Indacochea, en diálogo con RPP Noticias, señaló cuáles son las medidas más urgentes que se espera del mensaje a la nación y los desafíos que afronta la mandataria.

Sectores económicos requieren medidas urgentes

Indacochea Cáceda consideró como "urgente" dar disposiciones frente a la desnutrición infantil y el crecimiento de la tasa de pobreza en los sectores más necesitados.

"Tenemos 9 millones 200 mil personas en situación de pobreza y en pobreza extrema tenemos casi un millón. Estamos hablando de desnutrición infantil de 42% mientras los niños están en etapa de desarrollo que no van a poder continuar más adelante, no van a ser ciudadanos productivos", indicó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de planes sociales que, necesariamente, deben ir acompañados de acciones concretas orientadas al crecimiento económico.

"Ese plan de emergencia es el que se debe afinar: Pensión 65 bien focalizado, los programas de apoyo en los colegios; pero teniendo en claro que en ningún país se crece solo con asistencia social. Debemos crecer para generar bienestar y eso hay que explicarle a la población. La única manera de que mejoren los ingresos y haya empleo es con crecimiento. Pero para crecer se necesita inversión y para inversión se requiere credibilidad y confianza", explicó.

Respecto a la inversión, el economista subrayó la ausencia de proyectos nuevos en ese rubro.

"Inversión nueva no hay, (lo que tenemos) es la inversión de minería que ha venido continuando proyectos que ya estaban a medio camino y que tenían que terminarse, como Cuajone y proyectos similares. Estamos desaprovechando la mejor oportunidad que se nos presenta a nivel global con el precio del oro, del cobre, del zinc. El BCRP tiene un paquete de proyectos (de) $ 54 mil millones y no podemos promoverlo, no hay atractivo para la inversión", sostuvo.

Además, dio detalles de sectores económicos puntuales que requieren, con urgencia, la atención del Ejecutivo.

"Pesca (está) sumamente afectada. En la temporada hubo pesca mínima y, con el Niño que viene de por medio, esto va a estar reducido. Ahí me preocupan los pescadores artesanales. Estamos hablando de más de medio millón de pescadores artesanales que tenemos que apoyar porque salen día a día a hacer pesca de subsistencia", afirmó.

"En agricultura, el agro está seriamente afectado. La agroindustria se va a poder defender, pero ¿qué hacemos con los pequeños agricultores? A la par con ello, vienen las plagas. Estamos hablando de sistemas de limpieza de drenajes, la desembocadura de los ríos, aislar poblaciones", agregó.

"La presidenta debe gobernar"

En lo que respecta a las debilidades del Ejecutivo, el investigador sostuvo que la presidenta "debe gobernar" y tener una posición clara respecto a medidas dispuestas por el Congreso que serían perjudiciales para el país.

"El Gobierno está en una posición de 'dejad hacer, dejad pasar´, no ha dicho nada del desmantelamiento de la Sunedu, no dijo nada con lo del nombramiento de los profesores, no dijo nada con lo del intento de la Ley Mordaza, no dijo nada sobre la colaboración eficaz", enumeró.

"Esto no es sostenible, el Gobierno tiene que gobernar, tiene que tener una posición concreta sobre estas actividades que viene llevando un Congreso que cada vez está más en desprestigio", agregó.

Asimismo, consideró como un desafío pendiente "repensar la descentralización" porque, según dijo, "no ha funcionado como esperábamos" debido a los casos de corrupción que se han dado en cuanto al manejo de presupuestos públicos.

"Temas que me preocupan son el manejo de los gobiernos regionales y locales. Ya sabemos que hay ineficiencia y corrupción, pero no podemos exponernos a repetir la historia", refirió.

"Debemos repensar cómo vamos a hacer las macrorregiones, en qué medida vamos a ver competencias (…) porque no está funcionando la regionalización", puntualizó.