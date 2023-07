Alcalde de Lima anuncia acciones legales contra quienes violen la intangibilidad del Centro Histórico

Lima El jefe de la Región Policial Lima indicó que el equipamiento que usará la PNP "se rige por las normas nacionales e internacionales"

El próximo miércoles, diversos colectivos de Lima y regiones del país han anunciado una movilización en la capital denominada "Tercera Toma de Lima", en protesta contra el Gobierno y el Congreso.

Ante ello, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó hoy, lunes, el plan de seguridad que se desplegará considerando que las movilizaciones previas, que se dieron entre diciembre y febrero pasados, tuvieron como punto de concentración y desarrollo las principales calles del Cercado capitalino.

En una conferencia de prensa - que también contó con la presencia del teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el general PNP Roger Pérez, jefe de la Región Policial Lima - el burgomaestre reiteró la vigencia del acuerdo municipal que declara la intangibilidad del Centro Histórico y señaló que, violar la norma, se considera un delito que será denunciado por los procuradores municipales.

“La ordenanza de intangibilidad es absoluta, o sea es delito violar la intangibilidad y los procuradores municipales están debidamente empoderados para hacer las denuncias penales y pasar directamente a Fiscalía y armar la carpeta fiscal. Eso es con apoyo de las cámaras (de seguridad)", anunció.

"La ordenanza de intangibilidad (indica que) está totalmente prohibido ir contra el desarrollo turístico, comercial del Centro Histórico de Lima, patrimonio de la humanidad. Más teniendo el antecedente de los destrozos, del salvajismo que se ha producido en anteriores oportunidades. Eso no se va a permitir”, agregó.

Como se sabe, el pasado 10 de febrero, el Consejo Metropolitano de Lima acordó, por mayoría, declarar intangible el Centro Histórico de Lima, con lo cual, según anunciaron, se prohíben las concentraciones "que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública".

La extensión de terreno declarado intangible es de 10.32 kilómetros cuadrados y comprende: la avenida Alfonso Ugarte, la Vía de Evitamiento, los jirones El Aguila y Cecilia del Risco, las avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, la calle París, la avenida Nicolás Ayllón, la Vía Expresa Grau, el Paseo de la República, y las avenidas 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica.

Detalle del perímetro considerado "intangible"Fuente: MML

Cámaras con reconocimiento facial y drones

Por su parte, Renzo Reggiardo indicó que el municipio cuenta con 196 cámaras de seguridad desplegadas a lo largo del Centro Histórico y que, "un gran número de ellas", cuenta con sistema de reconocimiento facial. Además, señaló que, en los lugares donde no hay cámaras, se tendrá "el servicio de sobrevuelo de drones".

"No todas, pero un gran número (de cámaras) cuentan con inteligencia artificial que, a través de algoritmos, nos permite tener la posibilidad de (hacer) el reconocimiento facial de las personas que, cruzado con la información de la base de datos de la PNP, del Ministerio del Interior (...), ese sistema de escaneo detecta a esas personas que estén con problemas con la justicia", anunció.

Asimismo, señaló que personal de la Policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo se ubicará en el Centro Integrado de Comunicación para hacer el monitoreo de la movilización.

"Contamos con presencia permanente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía de Prevención del Delito. Estarán presencialmente en nuestro Centro Integrado de Comunicación, así como con representantes de la Defensoría del Pueblo", precisó.

"Nosotros invocamos a la paz, a la tranquilidad, pero no podemos permitirnos que actúen impunemente en nuestras calles. Tenemos que proteger la propiedad privada, nuestros monumentos históricos y, sobre todo, la integridad física de los vecinos", añadió.

"La marcha no está autorizada"

A su vez, el general PNP, Roger Pérez, afirmó que la marcha Tercera Toma de Lima "no está autorizada" y que se desconoce la ruta que seguirá. Sin embargo, señaló que han identificado los "puntos importantes" donde se desplegará la acción policial.

"No hay un dirigente que asuma la responsabilidad de esta marcha, pero tampoco sabemos cuál es el recorrido porque no está autorizada esta marcha, no hay una ruta", señaló.

"Sin embargo, tomando como antecedente las mismas rutas por las que se desplazaron anteriormente, son 28 puntos, pero cinco los más importantes: el Congreso de la República, la Plaza de Armas, la plaza San Martín, la av. Abancay con Piérola, la plaza Bolognesi y, eventualmente, Héroes Navales y otros puntos", añadió.

El jefe de la Región Policial Lima remarcó que "hay puntos donde está prohibido el ingreso" de manifestantes, como "la av. Abancay y, sobre todo, cerca al Congreso", por lo que, anunció, la posible restricción del paso de la movilización.

"Se va a restringir el paso de los manifestantes, se va a evaluar en el momento para ver el volumen de manifestantes. Si se tratara de una manifestación pacífica se verá qué acciones vamos a tomar, pero si se ve una manifestación violenta, impondremos el principio de autoridad", indicó.

Además, el general de la Policía precisó que se desplegarán más de 8 mil efectivos durante el desarrollo de la movilización y que, "de ninguna manera", se usarán armas de fuego durante la jornada.

"El número de efectivos es de 8 mil policías que vamos a estar en el lugar, con una reserva adicional de 3 mil. Todos los policías están debidamente capacitados, entrenados y todos conocen el manejo y control de disturbios", señaló.

"En cuanto al equipamiento, es el que se rige por las normas nacionales e internacionales. No vamos a utilizar armas de guerra, armas de fuego, de ninguna manera. Solo son elementos disuasivos que permiten eliminar ese grupo de personas que podrían manifestarse a través de la violencia, pero, de ninguna manera, vamos a hacer uso de ningún material de manera indiscriminada", puntualizó.