David Tuesta advierte que pequeñas empresas serán afectadas con incremento del sueldo mínimo

Gobierno David Tuesta: "Al final, lo más fácil siempre es sacar el conejo del sombrero del mago e incrementar el salario mínimo".

La presidenta Dina Boluarte anunció el incremento del sueldo mínimo a S/1130 a partir del próximo 1 de enero, cifra que se incrementa en S/105.

“Esta decisión la tomamos con responsabilidad y pensando en el bienestar de los peruanos. No lo hacemos pensando en el populismo barato ni oportunismo político”, resaltó Boluarte.

Cabe indicar que esta decisión fue tomada por el Gobierno, luego de que, tras varias reuniones en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), no se llegara a un consenso referido al nuevo monto de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Al respecto, David Tuesta, exministro de Economía, en diálogo con RPP, expresó su preocupación ante esta medida, al considerar que afectará principalmente a las pequeñas empresas que "laboran en la frontera entre ser formal o informal".

"El efecto es abajo"

Tuesta consideró que el incremento "no es oportuno", toda vez que está "distanciado del problema de fondo" de la economía nacional que, según dijo, tiene que ver con los altos niveles de informalidad.

“A mi parecer, no es oportuno y, en realidad, hace tiempo que esta es una medida que está muy distanciada del problema de fondo, que está detrás de los altos niveles de informalidad que tiene el país. No lo digo yo, sino el BCR -que es nuestra institución más reconocida- [que] calculaba que el nivel de S/1025, que era la remuneración mínima vital (RMV) hasta hace pocos minutos, era más de 40 % del nivel que debiera haber tenido […] Suena poquísimo, y cuando decimos que está por encima del 40 % que debiera tener en torno a la productividad que tiene un trabajador promedio peruano, suena también bastante escandaloso, porque ¿quién vive con esos niveles de sueldo?", explicó.

"Pero ese es el problema que tiene la economía: las cosas no cuadran exactamente con los deseos que uno tuviera para nuestros ciudadanos, que ganaran mucho más. El problema de fondo y frente al cual no se hace absolutamente nada es solucionar dos grandes causas que están detrás del nivel de informalidad", agregó.

Tuesta consideró que esas dos causas son el bajo nivel de capital humano en el país y las trabas burocráticas alrededor de las pequeñas empresas.

"Uno, es el bajo nivel de capital humano que tienen los peruanos, no se hace nada en educación, todo se hace al revés, se aprueban universidades que no guardan ningún tipo de nivel mínimo para sacar buenos profesionales; el tema de salud, tenemos niños con anemia. Y el otro gran problema que tenemos es que no se permite que las empresas crezcan y se hagan productivas, porque tenemos un país lleno de burocracia, permisos, alta regulación", indicó.

"Esas dos cosas que debieran hacer que contemos con buenos sueldos, buenos trabajos de calidad son los que están detenidos. Al final, lo más fácil siempre es sacar el conejo del sombrero del mago e incrementar el salario mínimo", agregó.

En esa línea, el exministro de Economía sostuvo que el principal efecto negativo del aumento de la RMV será en las pequeñas empresas.

"Cuando se les hace la pregunta a los pequeños empresarios […], una de las principales barreras que colocan es los altos costos para hacer el negocio, donde están los costos de contratación. Una empresa pequeña, una bodega, una pequeña fábrica, algunos hacen un tremendo esfuerzo por mantener trabajadores en planilla, hay una parte que no la tienen porque no podrían sobrevivir. Es a ellos fundamentalmente a los que están afectando con este incremento, sea de 10 % incluso. A la gran empresa no la afectas o la afectas muy poco, porque suele contratar trabajadores de alta productividad a los que ya les pagas por encima de la remuneración mínima vital. Ahí no hay efecto, el efecto es abajo", manifestó.

"En un país con 75 % de la PEA en la informalidad, a ese 75 % no lo beneficias en nada […], en cambio estás afectando a esas empresas y trabajadores que laboran en la frontera entre ser formal o informal", acotó.