Dina Boluarte no acudirá mañana a declarar ante la Fiscalía por el caso Cofre presidencial, afirma su abogado

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, en diálogo con RPP, indicó que su patrocinada no acudirá mañana, miércoles, a responder ante la Fiscalía por el caso Cofre presidencial.

Como se sabe, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso que la jefa de Estado acuda este 15 de enero, a las 9 am., a rendir su declaración indagatoria en el marco de las investigaciones preliminares por esta causa, luego de que se ampliara por 8 meses el plazo para las indagaciones, al declarar el caso como "complejo".

No obstante, la defensa legal de la mandataria indicó que ella no acudirá a la citación formulada por el Ministerio Público, pues consideró que la ampliación de la investigación se realizó "fuera de plazo".

“No va a asistir por una razón, y quiero ser absolutamente sincero, porque estoy convencido de que es posible que se generen titulares en donde el resumen sea ‘presidenta evade’, ‘presidenta no acude’. La presidenta de la república, el día de ayer, acudió a su quinta declaración como investigada, y en todas las citaciones [del] Ministerio Público, en el marco de una investigación con plazo vigente, acudió. Es más, en el caso Qali Warma, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio Público nunca nos había convocado. Nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos convoque para ser citados y tener el derecho a ser oídos. En este caso de la cirugía no nos citaban y le dijimos al Ministerio Público, a través de un mensaje a la nación, que nos convoque, al igual, en ese mensaje, que en el caso Cofre", explicó.

"Hasta la fecha, el Ministerio Público, después del mensaje, 10 días incluso después de que se vencía la investigación, no nos comunicó. El Ministerio Público tuvo la oportunidad de llamar durante los primeros 90 días de su investigación preliminar. Tres días después, el Ministerio Público amplía por 8 meses la investigación, en nuestra tesis, fuera de plazo", agregó.



Portugal señaló que "no es algo arbitrario o discrecional" la decisión de no acudir, pues "en el caso de la supuesta desactivación del Equipo Policial de apoyo al Eficcop, el Ministerio Público amplía extemporáneamente el plazo de la investigación luego del plazo inicial", por lo cual la defensa acudió al juez supremo de investigación preparatoria.

"Y el juez nos dio la razón. Eso no es un capricho de la defensa, está haciendo uso del baremo y del baluarte de la ley, que es la audiencia de control de plazo, y le dijo que el Ministerio Público, negligentemente, había ampliado de forma extemporánea, como ha ocurrido acá", señaló.

"Por consecuencia, no es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque, dentro del plazo, y no lo hizo; y por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos", enfatizó.