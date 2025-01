Declaración de Dina Boluarte permitiría determinar si se formaliza una investigación preparatoria por presunto abandono del cargo, según Lamas Puccio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Declaración de Dina Boluarte ante Fiscalía busca determinar si amerita formalizar investigación preparatoria por presunto abandono del cargo, según Luis Lamas Puccio

La presidenta Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía para este lunes, 13 de enero, para rendir su manifestación en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de omisión de funciones y, alternativamente, por abandono de cargo en agravio del Estado, tras haberse sometido a una intervención quirúrgica.

Al respecto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio, dijo que las declaraciones de Boluarte en esta etapa de la investigación servirán para que la Fiscalía reúna la mayor cantidad de información posible para determinar si amerita o no formalizar la fase preparatoria.

"Lo que hace la Fiscalía es citar en principio a la mandataria y a todos aquellos que de una u otra manera habrían participado en estos acontecimientos para ver si efectivamente existen elementos de convicción que podrían encuadrar dentro de un tipo de abandono penal respecto al delito de omisión de funciones o abandono del cargo y a partir de ahí formalizar la investigación preparatoria", apuntó.

De asistir o no, Puccio dijo que Boluarte podría acogerse a su derecho al silencio, aunque cuestionó que tanto ella como su defensa opten por este recurso al ser la primera funcionaria del país, por lo que -consideró- debe estar presta a colaborar con la justicia.

Asimismo, mencionó que, durante la etapa preliminar, deberá evidenciarse si es que existió o no una situación de vacío legal, con lo cual también deberían asistir a declarar los ministros y exministros para verificar si se cumplieron o no todas las formalidades de un Consejo de Ministros.

Según Lamas, de haberse dado la ausencia de Boluarte durante la reunión con el gabinete ministerial, esta debió constatarse "en las actas correspondientes", al tratarse del ejercicio de la presidenta de la República en un acto "simbólico y trascendente", como lo es el Consejo de Ministros, en el que "se está decidiendo el curso de los acontecimientos en el país".

"Aun cuando hubiera estado ausente por unas horas, de todas maneras, debió haberse dejado constancia de ese hecho, en qué circunstancias, en qué condiciones y si efectivamente los que integraron ese Consejo de Ministros estaban correctamente informados que la señora mandataria en ese momento estaba siendo objeto de algún tipo de intervención o ya había sido intervenida", mencionó.

Boluarte "no puede faltar a la verdad"

La presidenta Dina Boluarte afirmó que la intervención a la que se sometió fue por un "problema respiratorio" y no estético. Sin embargo, dicha versión, de acuerdo con Lamas Puccio, se deberá esclarecer con la declaración de Boluarte ante la Fiscalía.

"La mandataria no puede mentir, no puede faltar a la verdad. Estamos hablando de la funcionaria pública más importante de una nación que representa la legalidad, la democracia y todo lo que sabemos. Como consecuencia de eso, no puede mentir sin prejuicio de las responsabilidades penales que acarrea mentir ante las autoridades", precisó.

Para Puccio, otra manera de corroborar los motivos detrás de la cirugía es la documentación existente sobre la misma, tales como el historial médico, análisis previos y otros, las cuales podrían someterse a una pericia para conocer si existía una exigencia de una intervención quirúrgica como consecuencia de un problema de respiración.

Agregó que la razón para que Boluarte se opere podría variar en la relación con el Consejo de Ministros, en el cual habría estado ausente.

"Una cosa es evidentemente un vacío de poder controvertido de la perspectiva de una intervención quirúrgica y otra cosa es una situación de vacío de poder generada por una ausencia de respiración. La ausencia de respiración puede ser un tema más trascendente que la propia intervención quirúrgica", apuntó.

Incluso, Lamas sostuvo que, de haber existido un inconveniente médico con su respiración, Boluarte podría realizar una pericia a fin de verificar si existía o no dicho problema.

"Si hay un problema de oxigenación, vamos a hacer una pericia médico-legista para verificar de acuerdo con la información, de acuerdo a la forma y la manera como se intervino y al posoperatorio, si existía o no existía un problema de oxigenación. Y si había un problema de oxigenación, cómo responder ante el Consejo de Ministros y ante el país que se omitió esa información", precisó.