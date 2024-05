Ministro de Educación niega supuesta ausencia de Dina Boluarte: "Nunca ha dejado de trabajar, está siempre activa"

Gobierno Ministro de Educación sobre supuesta ausencia de Dina Boluarte: “Nunca ha dejado de trabajar, está siempre activa”

El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que la presidenta Dina Boluarte “siempre estuvo a cargo” del Gobierno tras ser consultado sobre el plazo en el que la mandataria se habría ausentado para recuperarse de una intervención estética en junio de 2023, según una investigación del semanario Hildebrant en sus Trece.

Si bien, en un inicio, afirmó que “no le correspondía” aclarar lo revelado en el mencionado medio, afirmó que la jefa de Estado “nunca ha estado ausente” durante su mandato.

“La presidenta constitucional de la República estuvo siempre a cargo de todo (...) nunca ha dejado de trabajar, está siempre activa, trabajando, no está ausente, no ha tomado ninguna vacación, no ha tenido ningún espacio de descanso”, sostuvo.

En esa línea, Quero hizo referencia a las declaraciones que brindó el abogado constitucionalista Óscar Urviola en un medio de comunicación y aseguró que, de haberse dado esta ausencia, esta no tendría trascendencia constitucional.

“Un gran constitucionalista como el doctor Urviola ayer dio una entrevista y explico que era un tema que no tenía trascendencia constitucional, así que la presidenta siempre estuvo a cargo del país, siempre estuvo conduciendo y nunca estuvo ausente, nunca faltó a la Constitución”, comentó.

Dina Boluarte y su silencio ante la prensa

En otro momento, Quero también se refirió a las nulas declaraciones de la presidenta ante los medios de comunicación desde su aparición en una conferencia de prensa el 5 de abril para dar sus descargos sobre el caso Rólex. Al respecto, afirmó que declarará "próximamente".

"La presidenta seguramente declarará próximamente y tendrá un encuentro positivo con ustedes, así también estamos trabajando todos los ministros. Hay un vocero de las actividades de la presidenta, que es Freddy Hinojosa, que tiene una posición como jefe del gabinete técnico y, por supuesto, Gustavo Adrianzén, que está trabajando con todos los ministerios para fortalecer el rumbo de todo el país", dijo.