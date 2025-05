Defensor del Pueblo sobre incremento de sueldo a la presidenta: "No puede ganar menos que un ministro"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció sobre el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), elaborado a pedido de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que propone el aumento del salario de la presidenta Dina Boluarte, de S/ 16 000 a S/ 35 568 mensuales.

Al respecto, Gutiérrez Cóndor expresó su propuesta de que los demás funcionarios del Estado, como los miembros del Gabinete Ministerial, ajusten sus sueldos para que perciban una remuneración inferior a la de la mandataria.

"Yo me atrevería a proponer que si el presidente de la República es el que gana por encima de todos los funcionarios, porque eso debe ser […], la presidenta gana S/16 000, creo que todos los demás funcionarios deben ajustar su presupuesto a eso. Es decir, los ministros ganan S/16 000 [y] todos los funcionarios deben ganar menos de lo que hoy están percibiendo", indicó.

En ese sentido, el defensor del pueblo indicó que la determinación de los sueldos en el sector público por parte de Servir debería ser en función de la responsabilidad en la toma de decisiones, por lo que la presidenta "no debe ganar menos que un ministro".

"Es que hay toma decisiones de manera diaria, a cada minuto se toman decisiones en el Estado. Y para tomar decisiones, la calificación tiene que ser en el más alto nivel. Y, naturalmente, un presidente de la República tiene que tener ese alto nivel", aseveró.

"Cuando ahora Servir está haciendo la ponderación remunerativa de acuerdo al nivel funcional y a sus responsabilidades de cada puesto, entonces lo que hace es decir 'los ministros ganan, pónganse usted, 32 000 soles', pero la presidenta no puede ganar menos que un ministro, porque el nivel de responsabilidad es mucho mayor", resaltó.

Asimismo, refirió que los congresistas perciben la misma remuneración desde "casi dos décadas", cuando esta fue determinada en el segundo gobierno del expresidente Alan García.

"Antes de la presidencia de Alan García los congresistas de la República tenían una remuneración del doble de S/15 600, o sea, estamos hablando de más de 30 000 soles que ganaban los congresistas. Ya pasó más de una década, casi dos décadas de ese estadio y siguen ganando lo mismo", sostuvo.

No obstante, resaltó que no estaba a favor de un incremento de remuneraciones para los parlamentarios.

"Que no se me interprete mal. No estoy a favor [de ese incremento], simplemente usted me está hablando de los niveles de responsabilidad y a Servir le corresponde hacer, justamente, la colocación de las remuneraciones para cada tipo de funcionarios [...] Más bien, yo vería bien que se reduzcan los sueldos de quienes ya han tenido un nivel remunerativo mayor, o sea, que los ministros bajen a S/15 600, como gana un congresista", aseguró.

"No se debe gastar ni un solo sol para mejorar la performance de una persona"

En otro momento, Gutiérrez Cóndor se pronunció sobre el reportaje de Punto Final que reveló que el Ministerio de Educación (Minedu), a través del IPD, destinó S/55 mil soles, el año pasado, para un video institucional, a fin de mejorar la imagen del ministro Morgan Quero debido a las críticas que recibía por sus declaraciones controversiales en torno a los casos de abuso sexual a menores en la comunidad Awajún.

Sobre el tema, el defensor del Pueblo consideró que no se debería gastar "ni un sol" en ese tipo de conceptos.

"No se debe gastar ni un solo sol para mejorar la performance de una persona. Creo que hay que esmerarnos en fortalecer las instituciones y las instituciones están por encima de las personas. Entonces, yo creo que cualquier gasto del ministro de Educación o de cualquier otro tendiente a esto debe estar hasta sancionado en el ámbito administrativo. Eso no se debe hacer", resaltó.