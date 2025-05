Adrianzén dice que Reinfo es "puerta abierta" a minería ilegal y pide a Congreso aprobar tipificación de terrorismo urbano y ley MAPE

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, a través de una columna de opinión publicada este domingo, volvió a pronunciarse sobre la situación en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde 13 trabajadores vinculados a la minera Poderosa fueron asesinados, tras permanecer varios días secuestrados por mineros ilegales y criminales.

En ese sentido, el titular de la PCM resaltó que dicha "masacre" debe representar "un antes y un después en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado", y que la cadena perpetua para los responsables "resultaría insuficiente".

"La insania terrorista con la que se perpetraron los 13 asesinatos que han puesto a prueba la templanza de todos los peruanos, no quedará impune. El largo brazo de la ley alcanzará más temprano que tarde a todos los autores de la matanza, y estos pagarán sus culpas tras las rejas. Aunque, a decir verdad, la cadena perpetua resultaría insuficiente para tanta inhumanidad", sostuvo.

Asimismo, indicó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es una "puerta abierta para la minería ilegal" y dijo confiar en que el Congreso aprobará la propuesta del Ejecutivo de tipificar el delito de terrorismo urbano.

"Con sentido de unidad, confiamos en que el Congreso de la República se sumará a los esfuerzos desplegados para devolverle la tranquilidad al país aprobando la propuesta del Ejecutivo que tipifica el delito de terrorismo urbano, porque es eso lo que el Perú está sufriendo: terrorismo; y aprobando la ley MAPE, lo cual permitirá dejar en el olvido al Reinfo, puerta abierta para la minería ilegal que tantas vidas de peruanos ya ha cobrado", señaló.

Cabe indicar que, en noviembre del año pasado, el Congreso aprobó una tercera ampliación del plazo del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal a través del Reinfo, por 6 meses más y con la posibilidad de ampliación por un tiempo similar. La autógrafa de ley no fue observada por el Ejecutivo, sino que fue promulgada, el último 27 de diciembre, con las firmas de la presidenta Boluarte y del premier Gustavo Adrianzén.

"No nos distraigamos en acosos políticos o persecuciones judiciales con tufillo desestabilizador"

En otro momento, indicó que el Gobierno no ha sido infalible en combatir "la ola criminal" en el país, pero que viene desarrollando esa tarea. Por ello, invocó a la unidad de las diversas instituciones del Estado y pidió que no haya distracciones en "acosos políticos o persecuciones judiciales".

"Como Gobierno, no hemos sido infalibles, pero no se puede negar que hemos trabajado intensamente para contrarrestar la ola criminal, y seguimos haciéndolo. Es verdad que aún no hemos conseguido eliminar este cáncer, pero también es cierto que, en esta hora difícil, Pataz y el país entero nos necesitan unidos: Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, gobiernos regionales, gobiernos locales y ciudadanía en general. Articulados y complementándonos, cada uno dentro de sus competencias, debemos empujar hacia el mismo lado y no en direcciones contrarias", sostuvo.

"Lo sucedido en Pataz no solo nos conmueve, entristece y causa rabia, sino también nos obliga a todos a replantear criterios. Debería ser un punto de inflexión. No nos distraigamos en acosos políticos o persecuciones judiciales con tufillo desestabilizador. Al contrario, conceptos como estabilidad institucional y mantenimiento del Estado de derecho deben ser faros comunes", agregó.

Asimismo, indicó que "la inseguridad ciudadana y la criminalidad vinculada a la minería ilegal" podrían desencadenar en un "Estado fallido".

"Desde el Ejecutivo reconocemos que el cóctel mortal configurado por la inseguridad ciudadana y la criminalidad vinculada a la minería ilegal se han convertido en un tumor canceroso que debemos extirpar lo más pronto posible para evitar que el Perú se convierte en un Estado fallido. Como país ya lo hicimos en los años 90. Podemos hacerlo ahora también. Unidos", enfatizó.

Vale resaltar que, hasta el momento, cuatro mociones de censura han sido presentadas contra Gustavo Adrianzén, debido a su "manifiesta incapacidad para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana". Estas fueron impulsadas por las bancadas de Renovación Popular, Acción Popular, Podemos y los parlamentarios no agrupados.

📰 Lee aquí la columna del premier Gustavo Adrianzén en el @DiarioElPeruano: “Pataz nos necesita unidos” 🤝



📲 https://t.co/e01H5X4Vux #LaMineríaIlegalAsesina pic.twitter.com/wa47sqGJaB — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 11, 2025