Salvador del Solar se reunió este lunes con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. | Fuente: RPP

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que el Gobierno apostará por el diálogo con las comunidades para resolver el conflicto en torno al proyecto minero de Las Bambas.

Según explicó, el Gobierno está representado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes junto al viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, quienes se reunirán mañana con las autoridades de Abancay en Apurímac.

“Esperamos estar mañana con el alcalde provincial de Cotabambas y los alcaldes de (los distritos de Abancay). Necesitamos el diálogo apoyamos el diálogo y esperamos una solución muy pronto para este problema”, dijo Del Solar a la prensa.

Diálogo con gobernador

Según explicó, Ísmodes y Molina se reunieron el lunes con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, con quien conversaron sobre la protesta de los pobladores de Fuerbamba contra la minera Las Bambas.

Los pobladores de Fuerabamba bloquean desde hace 50 días un corredor vial que atraviesa el fundo Yavi Yavi, en Cusco, construido por la empresa Las Bambas para transportar su producción minera.

Pronunciamiento de dirigentes

Al respecto, los pobladores de Chalhuahuacho en Apurímac anunciaron que no entablarán ningún diálogo con el Gobierno hasta que sus dirigentes y representantes legales sean puestos en libertad.

“De acá no nos movemos hasta que haya solución. Hubo un diálogo entre el gobernador regional y la comisión que vino de lima, pero acá la comunidad no va a aceptar ninguna negociación mientras no liberen al dirigente Gregorio Rojas a sus asesores legales”, dijo un dirigente a RPP.