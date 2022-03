Denuncias por violencia y premios en puestos de confianza

Es lamentablemente usual ver hoy en día a ministros o congresistas denunciados por violencia familiar, que continúan en sus cargos y que no han sido separados del gabinete ministerial o no han recibido sanciones ejemplares por parte de la Comisión de Ética del Congreso. Sobre este ambiente hostil, en el que se "premia" al agresor, Elsa Galarza comenta: "Nos toca a las mujeres hacer visible eso. Es la única manera en que vamos a poder luchar contra ello. El nivel de acoso se da a todo nivel, desde el acoso político que hemos visto recientemente, pero también a nivel de las propias instituciones públicas, donde se ningunea a la mujer, se le dice que no tiene la capacidad... la única manera es hacerlo evidente, hablar de ello, ponerlo en el ojo público, porque estos comportamientos, más si viene de autoridades, son muy negativos".

Pilar Tello agrega que la violencia destaca en el Legislativo y Ejecutivo porque están expuestos, pero que lo mismo sucede en regiones. "Hay casos innumerables de regidoras que han denunciado situaciones parecidas [de acoso], también autoridades locales que han ejercido violencia contra sus parejas y están en el ejercicio público. Solo que esté el tema en el debate público ya es importante, ya empezamos a ver que eso no es normal, que no es natural. Es importante también empezar a generar canales efectivos de denuncia y sanción, porque quien representa debería ser una persona proba y aunque hay gente que dice que ese es un tema privado, no lo es, es un problema social, es un problema de nuestra democracia, de nuestra sociedad. Hay que avanzar a eso".