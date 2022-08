La ministra de la Mujer se manifestó a favor de la designación de Betssy Chávez como ministra de Cultura | Fuente: MIMP

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, se pronunció hoy a favor de la designación de Betssy Chávez como ministra de Cultura, realizada el día de ayer, pese a que esta última fue censurada por el Parlamento en mayo pasado, cuando se desempeñaba como titular del Ministerio de Trabajo.

Miloslavich señaló que Chávez, durante su gestión como ministra de Trabajo, apostó por la defensa de los derechos de los trabajadores, lo cual, a su parecer, no fue comprendido por el Parlamento.

“También son importantes los derechos de los trabajadores, todos somos trabajadores. Creo que el hecho de que (el Parlamento) haya tenido diferentes puntos de vista sobre el trabajo en nuestro país con la ministra Betssy Chávez, no significa que no haga un excelente trabajo como ministra de Cultura", sostuvo.

En ese sentido, la ministra de la Mujer consideró válida la designación de Betssy Chávez, pese a las críticas de la oposición ante su reincorporación al Gabinete ministerial.

Al respecto, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, calificó la designación como algo cuya factibilidad había que analizarse.

“El tema es que, al ser censurada (no podría ocupar el cargo), esto es por corroborar, pero me quedé con eso en la cabeza. Creo que no puede, por este tipo de norma que, obviamente si a ti te censuran hoy, no puedes decir me zurro en lo que ha pasado y la pongo en otra cartera”, sostuvo a RPP Noticias.

Pedido de renuncia del presidente

Por otro lado, sobre las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso, Lady Camones, acerca de que el presidente Castillo debería renunciar al cargo, Miloslavich señaló que no podía pronunciarse al respecto porque aún no se había tocado el tema en sesión del Consejo de Ministros.

“Vamos a esperar que este fin de semana. Me imagino que el lunes, vamos a ser convocados todos los ministros y ministras. Esperemos la convocatoria del lunes, veremos qué nos dice nuestro premier y podré informarles”, señaló.

La ministra de la Mujer dio estas declaraciones tras participar, junto a Modesto Montoya, ministro del Ambiente, en la inauguración de la "Feria Perú Intercultural" en Larcomar, en el distrito de Miraflores, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El evento fue organizado por el Ministerio de Cultura, aunque no asistió la nueva titular del sector, Betssy Chávez.