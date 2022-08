El periodista Juan Carlos Tafur cuestionó las designaciones del nuevo gabinete y acusó al Congreso de "no hacer nada" frente a la crisis política | Fuente: RPP Noticias

El director del portal periodístico Sudaca, Juan Carlos Tafur, cuestionó la ratificación de Aníbal Torres frente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y consideró que su renuncia del último miércoles podría haber sido parte de un "psicosocial".

"Yo creo que (la ratificación) alimenta las suspicacias respecto de que la anunciada puesta a disposición del cargo de Aníbal Torres (…) no era más que un psicosocial destinado a tender una distracción respecto de las desventuras judiciales del Presidente frente a la Fiscalía", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Al respecto, el periodista señaló que "todas las redacciones" estaban "empeñadas y dedicadas" al "gabinete de ancha base" anunciado por el jefe de Estado, olvidándose de "las sospechas de corrupción" por las que fue citado a la Fiscalía el pasado jueves.

"Creo que se terminó confirmando que todo parecía ser (un psicosocial), porque lo que ha ocurrido anoche es un sainete que profundiza la crisis en lugar de aliviarla (...) Yo creo que fue una cortina de humo mal hecha que derivó en un cambio ministerial que, lejos de resolver la crisis, la va a ahondar" refirió.

Tafur detalló que una "hipótesis" es que, efectivamente, el premier y el presidente "compartieron" el psicosocial, dada la "carta ambigua que no expresaba una renuncia irrevocable, que era lo que correspondía ", o que, tras la renuncia de Torres, el mandatario no encontró reemplazo.

"Es muy difícil que un profesional competente, autónomo, con criterio tecnocrático, acepte hoy un encargo de un Gobierno tan desprestigiado o que mantiene cuotas de poder (...) en esa atmósfera, en ese ecosistema político, es muy difícil que alguien con capacidades tecnocráticas e independencia profesional, o habilidades profesionales elevadas, acepte un cargo ministerial", explicó.



Cambios preocupantes

Respecto a los nuevos nombramientos en el Gabinete, Tafur consideró que solo son "enroques ministeriales" que, en algunos casos, "son lamentables y hasta preocupantes".

"Por ejemplo, el caso del castillista exministro de Vivienda y ahora ministro de Transportes (...) O la juramentación del señor Rodríguez Mackay a la Cancillería. (En) un artículo de él, publicado el 8 de julio del año pasado (...), acusa a Sagasti de ser un fiasco político por haber permitido la juramentación del señor Castillo y elecciones fraudulentas. Y (...), ayer, se arrodilla ante aquel que considera un Presidente fraudulento", señaló.

Asimismo, el director de Sudaca cuestionó la "subsistencia" de Alejandro Salas en el Gabinete y la nueva designación ministerial de Betssy Chávez.

"La subsistencia de Salas que, simplemente, hace un enroque ministerial en un cargo donde no conoce nada, como tampoco conocía nada en el de Cultura. La juramentación de Betssy Chávez en un cargo en el que no conoce absolutamente nada y que es muy importante, porque no es solamente mantener el Gran Teatro Nacional, es trazar políticas interculturales de los pueblos originarios", sostuvo.

Además, Tafur consideró a Kurt Burneo, designado como ministro de Economía, como "carente de vitalidad política" ante la actual situación fiscal nacional.

"Él es ideológicamente alguien que no tendría reparos en, por ejemplo, incrementar el déficit fiscal para reactivar la economía, que es un tema acuciante hoy en día por la situación fiscal por la que pasa el Perú (...) Yo creo que Kurt Burneo es un hombre que carece de la vitalidad política suficiente en estos momentos (…) Me temo que (...) el MEF dejará de ser un baluarte", señaló.

También refirió que la gestión de Burneo, "en términos ideológicos", no contribuiría a "darle mayor confianza a los inversionistas", sino que, por el contrario, "los desalentará aún más".

Inacción del Congreso

Por otro lado, Tafur cuestionó que el Congreso "no hará nada" frente a la crisis política que podría representar el nuevo gabinete.

"El Congreso no va a interpelar al nuevo gabinete, lo va a dejar subsistir, están atornillados en el cargo (...) No están dispuestos a adelantar las elecciones que, creo yo, sería la mejor salida política para una situación como la que estamos enfrentando (...) Están arrellanados en su curul", sostuvo.

Esta inacción, para Tafur, no solo sería para conservar su sueldo de parlamentarios sino porque "el Congreso se ha convertido en un recinto de lobbies y presiones de grupos de interés que generan beneficios económicos mayores a los remunerativos", lo cual haría que los congresistas "se mantengan en el puesto".

Asimismo, el periodista consideró que la Fiscalía de la Nación, con las investigaciones contra el jefe de Estado, "a lo máximo que puede aspirar" es a presentar una denuncia constitucional contra el Presidente.

"Si el Congreso no lo vaca, esa denuncia constitucional muere en la orilla, se queda ahí nomás (...) Entonces, nos topamos nuevamente contra la pared de un Congreso que no lo va a vacar porque no tiene los votos, no encuentra la coordinación política suficiente para que eso prospere (...) Por ese lado, tampoco viene la solución", explicó.

Según Tafur, lo único que podría "presionar" al Congreso para que "tome las decisiones que debería tomar" sería la movilización "espontánea", no las convocadas "por la derecha" a las que calificó de falta de lucidez.

"Qué lema invocan los organizadores de estas “megamarchas”, entre comillas porque solo van 500 personas: no al comunismo, no al fraude. O sea, temas que a la gente no le interesa porque este gobierno no es comunista no es estatista (...) Y, adicionalmente, colocan en el estrado al elenco estable de Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Raúl Diez-Canseco que no motivan absolutamente a nadie a ir. Entonces no va por ese camino", sostuvo.