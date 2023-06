Abogada de las víctimas tras protestas: "La acción del Ministerio Público ha sido para favorecer a Dina Boluarte"

Gobierno Dina Boluarte: abogada de las víctimas por las protestas asegura que solo respondió cosas generales

Gloria Cano, abogada de las víctimas que dejó las protestas contra Dina Boluarte, afirmó este martes que el interrogatorio de la Fiscalía para la presidenta solo consistió en preguntas muy generales. Ella dijo que estuvo presente en las diligencias y la mandataria evadió algunas consultas.

"No quisiera decir que fue una mala preparación porque es un fiscal con harta experiencia. Entonces no entiendo por qué las preguntas tan generales. Eso queda para una incógnita. Pensaba que iniciaba con las cuestiones generales y luego iba a contrastar las mismas respuestas con algunas más puntuales o las evasivas con las declaraciones públicas; sin embargo, no hizo nada de eso. La acción del Ministerio Público ha sido para favorecer a Dina Boluarte", sostuvo en el programa 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

Cano dijo que presentarán un pedido de ampliación con el fin de que Dina Boluarte responda un pliego de preguntas que no hizo la Fiscalía. En ese sentido, dijo esperar que esto se acepte.

"Estuve presente en la diligencia de hoy. Puedo decir que no respondió. Las preguntas principalmente del Ministerio Público fueron muy generales. No hubo repreguntas. Ella evadió alguna de las interrogantes y la Fiscalía lamentablemente no repreguntó para indicarle que debía responder a la cuestión", expresó.

Acudió a la Fiscalía

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se presentó esta tarde ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para responder por la investigación por las muertes durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

Fuentes de RPP Noticias confirmaron que la titular del Ministerio Público dirigió la diligencia que se desarrolló en la sede central de este organismo.

La jefa de Estado llegó poco antes de las 9 de la mañana a la sede fiscal y respondió a las preguntas que formuló la Fiscalía de la Nación en el marco de esta investigación.

De esta diligencia también participaron el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, el abogado de la mandataria, Joseph Campos, así como los abogados de las víctimas Gloria Cano y Andrés Chipana.

Pedirán exclusión del caso

Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, manifestó sus críticas a la investigación que se le sigue a su clienta por las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno. En ese sentido, anunció que se pedirá su exclusión del caso porque -a su criterio- será improbable para la Fiscalía presentar pruebas de un supuesto "genocidio" en el país.

"Lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posiblidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación", señaló en el programa Las Cosas Como Son.