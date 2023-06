Abogado de Dina Boluarte sobre muertes en protestas: "La presidenta no tiene competencia profesional ni carrera militar"

Judiciales Joseph Campos señaló que presidenta Dina Boluarte no se acogerá al silencio

Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, señaló que la jefa de Estado no tiene competencia ni experiencia militar para ser responsable por las muertes ocurridas durante las protestas que exigían su renuncia. Además, precisó que Boluarte responderá las preguntas que el Ministerio Público crea conveniente realizarle, siempre y cuando estas sean "desarrolladas correctamente" y guarden relación con los hechos.

"Esta imputación es grave y necesita esclarecerse de una vez para efectos de pasar esta página y enfocarse en las investigaciones que debe ocurrir de manera objetiva y célere (...). Cuando uno guarda silencio lo hace de dos maneras: como un medio de defensa o frente a preguntas que eventualmente no han sido desarrolladas correctamente de manera técnica. Puede ser una pregunta capciosa, compleja -que tenga dos preguntas- o una pregunta que lleve implícita una afirmación sugestiva, etcétera. Lo que yo he dicho es que si hay una pregunta que no tiene nada que ver con los hechos, ¿para qué la respondemos? Pero que la presidenta vaya a utilizar el silencio como un medio de defensa está descartado. Le vamos a responder todas las preguntas al Ministerio Público", dijo en Ampliación de Noticias.

"(Las muertes de los manifestantes) no es competencia de la presidenta Dina Boluarte en el sentido de jurisdicción. No tiene competencia profesional, nunca ingresó a una escuela militar, no desarrolló una carrera militar. Entonces, todo lo que supone un despliegue operativo no lo conoce. Ella, como política, para ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, solo lo tiene con votos. Lo importante es comprender que ella da una orden política. Ella es obedecida, porque quienes implementan la orden son los jefes de los Comandos Conjuntos y las Fuerzas Armadas", agregó.

Participación de la Procuraduría y abogados de las víctimas

Por otro lado, Campos mencionó que la intervención de la Procuraduría y los abogados de las víctimas no corresponde y que, por respeto, no debería hacerce un show.

"No como corresponde (que participen la Procuraduría y los abogados de las víctimas) (...). Nosotros estamos llamados a establecer y responder a quien según la ley tengo que responderle, que es al Ministerio Público. No puede ser un espacio más que para una investigación objetiva. Por respeto a las víctimas, no hay que hacer de esto un show", aseveró.

No obstante, el abogado penalista Julio César Espinoza consideró un despropósito no dejar que la Procuraduría y la defensa de los deudos participen, ya que se trataría de una situación sin precedentes.

"Sería un despropósito impedir a los abogados de las víctimas que ya están constituidas como parte de esta fase inicial. El debate de este tema suscitó la suspensión de la declaración de la presidenta en el mes de marzo. Ella acudió y se tuvo que suspender porque el juez no había resuelto este reclamo que había hecho la Fiscalía. Hubo una audiencia y el juez Juan Carlos Checkley resolvió y decidió darle la razón a la Procuraduría y a los abogados de la parte regular y mencionó que ellos sí tienen derecho a interrogar", mencionó.

"No solo no es usual (que la Fiscalía pida que la Procuraduría y los abogados de las víctimas no participen), sino que, en realidad, no tiene precedentes. En el año 2016 en la investigación que se le hizo al expresidente Ollanta Humala intervino la Fiscalía y hubo puertas abiertas a la participación equitativa de todos, incluyendo los abogados de la Procuraduría y los de testigos que fueron a interrogar", finalizó.