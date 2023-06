Abogado de Dina Boluarte pedirá su exclusión en investigación por genocidio: "No tiene sentido"

Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, manifestó sus críticas a la investigación que se le sigue a su clienta por las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno. En ese sentido, anunció que se pedirá su exclusión del caso porque -a su criterio- será improbable para la Fiscalía presentar pruebas de un supuesto "genocidio" en el país.

"El genocidio tiene dos elementos que deben concurrir necesariamente. El hecho de las muertes más la voluntad de exterminación de un grupo. Eso no tiene ninguna posibilidad de darse en el país. El homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad, intención y eso tampoco ocurre. Lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posiblidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación", señaló en el programa 'Las Cosas Como Son'.

Campos comentó que la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo presente durante la diligencia de Dina Boluarte. Sin embargo, reiteró sus críticas por el inicio de estas indagaciones contra la mandataria.



"Con poca responsabilidad se ha llevado a una imputación penal y a los que de alguna manera reducen la historia a este caso de muertos en protestas. Yo me resisto, no solo jurídicamente. He visto una violencia inusitada, permanente, con objetivos políticos que si uno le quita este romanticismo de protesta no se distingue a nivel de objetivos y uso de medios de un golpe de estado", añadió.

En otro momento, el abogado precisó cuáles serían las pruebas que debería tener el Ministerio Público para seguir adelante con el caso hacia Dina Boluarte:

"Tendrían que demostrarse una instrucción de la presidenta de la Republica para generar una decisión política a fin de matar a los manifestantes. Que en esa instrucción exista un jefe del comando policial o de las Fuerzas Armadas que a su vez hayan replicado esa decisión y ordenado asesinar", expresó.

Declaró ante la Fiscalía

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se presentó ante la sede del Ministerio Público y respondió por un lapso de tres horas las preguntas de los representantes de la Fiscalía con respecto de las investigaciones por las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno.

Boluarte llegó minutos antes de las 9.00 a. m. por el estacionamiento y se retiró aproximadamente al mediodía por el mismo lugar donde ingresó, a bordo de su vehículo oficial y escoltada por dos camionetas de la seguridad del Estado, seguido de motorizados de la Policía Nacional del Perú.