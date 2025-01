Dina Boluarte cuestiona investigaciones fiscales en su contra: "Damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte arremetió este lunes contra las investigaciones abiertas en su contra por la Fiscalía de la Nación, al calificar como "carpetas de circo" las indagaciones que realiza el Ministerio Público sobre los casos el 'Cofre' y su presunto abandono de cargo a mediados de 2023 para someterse a una rinoplastia.

Durante su participación en la ceremonia del inicio de obras de la nueva avenida Tomás Valle en el Callao, la mandataria dijo que el sistema de justicia peruano da "vergüenza" en el extranjero, donde, aseguró, la felicitan por su supuesta exitosa gestión de gobierno.

"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen 'no es posible lo que está pasando en su país'; y todo lo contrario, me felicitan y me dicen 'presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes", exclamó Boluarte.

La presidenta dijo que en el exterior, en alusión a su último viaje al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se destacan los indicadores de economía peruana.

"Su inflación en 2 %, su moneda más fuerte, ha crecido económicamente. Presidenta la felicitamos y envidiamos al pueblo peruano porque están mejor que cualquier otro país de América Latina", es el mensaje que Boluarte asegura haber recibido en el extranjero.

La presidenta desmereció la investigación fiscal que la involucra con la presunta fuga de Vladimir Cerrón -líder y fundador del partido Perú Libre- hacia el sur de la región Lima, presuntamente a bordo del vehículo presidencial conocido como el 'cofre'.

"A mí me podrán abrir carpetas fiscales, porque dicen que en el 'cofre' llevé a las 10, 11 de la mañana, a plena luz del día a Vladimir Cerrón a que se vaya a la playa del sur [...] Esa es la carpeta que tengo", dijo

Boluarte alude a Otárola y lo llama "cobarde"

La mandataria también se refirió a la investigación por presuntamente haberse ausentado del cargo durante 12 días para una cirugía sin notificarlo al Congreso de la República, con lo que, de acuerdo a la Fiscalía, habría incurrido en abandono de cargo.

"Luego me dicen, Dina Boluarte se ha desaparecido 12 días porque se ha hecho una cirugía estética [...] Vengo sufriendo años de rinitis crónica, desde el 2011 en adelante y ahí esta la historia clínica que he dejado a la fiscal de la Nación (Delia Espinoza) [...] Yo ingresé la noche del 28 de junio (de 2023) para hacer uso de 40 minutos con anestesia local, para que me puedan corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar, y cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba y eso tenían conocimiento mis ministros", aseveró.

Boluarte aludió a su expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien a inicios de diciembre de 2023 fue quien confirmó ante la comisión de Fiscalización del Congreso que Boluarte se sometió a la referida intervención quirúrgica.

"Aquel exfuncionario que dijo eso en el Congreso de la República, fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para lo cual fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer cuando él sabía que mi salud respiratoria no era de ese día", manifestó la mandataria.

Como se recuerda, una investigación periodística señaló que Dina Boluarte se ausentó de sus funciones por un espacio de 12 días, mientras se recuperaba de una intervención estética a la que se sometió en 2023 en una clínica local.

De acuerdo a esta información, la jefa de Estado no participó de eventos públicos y tampoco asistió a las reuniones con sus ministros entre los días 28 de junio y 10 de julio de 2023.

Al respecto, Boluarte aseguró en su discurso de este lunes en el Callao que no dejó "un instante" su trabajo como presidenta y que para ello se internó "en las horas nocturnas del 28 de junio".

"Utilizando las horas de mi sueño como cualquier mortal tiene para dormir [...] ingresé en la noche aún sabiendo que al día siguiente era feriado, 29 de junio, San Pedro y San Pablo, y al día siguiente, viernes 30, por ser feriado largo, tranquilamente pude haber hecho uso para mi atención de salud, los feriados o los sábados o los domingos, [...] (pero) nunca deje de trabajar", afirmó.

En su presentación ante la Comisión de Fiscalización -el 3 de diciembre de 2024- Otárola había asegurado que Boluarte se mantuvo realizando las labores correspondientes al cargo tras su operación, manteniéndose en contacto permanente con él.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", dijo.