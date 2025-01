Ministro del Interior: "Tenemos que ser un equipo sólido, así como lo son las organizaciones criminales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se dirigió a los críticos de su gestión el día de ayer, viernes, durante la ceremonia de entrega de 26 patrulleros a la Policía Nacional del Perú (PNP), por parte de la Municipalidad de Lima (MML).

Durante el acto oficial, el titular del Ministerio del Interior señaló que aquellos que indican que su sector no tiene una estrategia, "no saben absolutamente nada".

“Algunos sectores dicen: ‘el sector Interior no tiene estrategia, el sector Interior no tiene un camino trazado, los oficiales generales no han preparado un plan estratégico’. Cómo se puede advertir que no saben absolutamente nada, porque justamente por esos planes que se vienen desarrollando, por la ejecución que se viene practicando y por el trabajo sostenido de todos los efectivos policiales […] es que estamos logrando, en los últimos días, la captura de organizaciones criminales y de delincuentes. ¿Eso es acaso suerte? ¿Eso es acaso no tener un trabajo demostrado con la PNP?", indicó.

Asimismo, reiteró que la ciudad capital y el país "están afrontando probablemente una de las olas criminales más grandes que se han suscitado", por lo que pidió "ser un equipo sólido, así como lo son las organizaciones criminales".

“Como lo dijo el señor comandante general hace unos días, Lima y el Perú están afrontando probablemente una de las olas criminales más grandes que se han suscitado en este país, pero aquí está la PNP para poder enfrentarla, para darle cara […] y con autoridades absolutamente comprometidas, como usted, señor alcalde [Rafael López Aliaga]", indicó.

"Tenemos que ser un equipo sólido, así como lo son las organizaciones criminales, para hoy enfrentarlas y ponerlas en la cárcel, para hoy ponerlas a disposición de esa justicia, justicia a la cual le reclamamos que no los suelten, justicia a la cual le reclamamos que nos brinde protección", aseveró.

Se pronuncia por propuestas de "terrorismo urbano" y "jueces sin rostro"

Por otro lado, durante una conferencia de prensa realizada junto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el ministro del Interior defendió la propuesta del Ejecutivo acerca de la tipificación del delito de terrorismo urbano en el Código Penal. En ese sentido, señaló que ello contribuirá al "juzgamiento en el sistema" de los criminales.

"Lo que refirió el señor premier […] es que, en su oportunidad, el Ejecutivo tuvo una propuesta y esta fue la de terrorismo urbano. Una propuesta de tal magnitud no solo implica un cambio normativo en el Código Penal, sino que también contribuye a un juzgamiento en el sistema. En este momento, por ejemplo, la captura de un criminal, ¿quién hace el requerimiento de prisión y quién lo juzga? El requerimiento de prisión lo hace un fiscal especializado en Crimen Organizado y el juzgamiento lo hace un juez de Organización Criminal. Si un delito como tal es calificado como terrorismo urbano, el proceso de juzgamiento es distinto", indicó.

"Primero, si es detenido [son] 15 días, a diferencia de cualquier criminal que el tiempo de detención es menor. Tendría que estar 15 días porque el delito de terrorismo es como el de narcotráfico, 15 días mínimo de investigación. Segundo […], los requerimientos de investigación o los de prisión ya no los hace un fiscal de Crimen Organizado, sino un fiscal especializado en Terrorismo […] ¿Quién juzga al delincuente? La Sala de Terrorismo, la sala penal. Tercero, ese delincuente no solo puede estar preso en un penal cualquiera, sino también puede estar preso en una base naval o en la DINOES, porque es un terrorista urbano. La calificación de la figura legal de terrorismo es mucho más amplia, que da la posibilidad al Estado de ver este tipo de conducta desde diversas perspectivas, incluso las jurídicas que nos permitirían sanciones, procedimientos de juzgamiento, internamientos en penales distintos que no los da una calificación usual como la que tenemos en este momento", explicó.

Asimismo, Santiváñez Antúnez señaló que la propuesta de retorno de "jueces sin rostro" podría "verse como una solución inmediata", pero consideró que lo conveniente sería "brindarles la seguridad suficiente a los buenos fiscales y los buenos jueces".

"El tema de la participación de los jueces sin rostro […] podría verse como una solución inmediata, pero luego este factor fue utilizado por la mafia caviar, por sus ONG, por IDL, por todas aquellas organizaciones que luego patrocinaron terroristas para irse a la CIDH y referir que no estuvimos frente a un proceso justo y luego lograr indemnizaciones”, sostuvo.

“Creo que lo conveniente aquí sería, por el contrario, brindarles la seguridad suficiente a los buenos fiscales y los buenos jueces, que estén comprometidos en la lucha contra la delincuencia para que puedan acusar y juzgar, así como a nuestros policías también, al momento de intervenir y de esta manera proteger su integridad, porque sino luego, cuando toda esta ola pase, no tengan ninguna duda que el mercado de los caviares va a ser los delincuentes a los cuales, pobremente, se les detuvo en un accionar violento de la PNP", puntualizó.