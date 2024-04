Dina Boluarte retiró 1.8 millones de soles entre 2016 y 2022, según informe de la UIF citado por El Comercio

Nuevos cuestionamientos en torno al patrimonio de la presidenta Dina Boluarte van saliendo a la luz. De acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), citado por el diario El Comercio, la mandataria Dina Boluarte retiró 1.802.390 soles de sus cuentas en el período de tiempo comprendido entre 2016 y 2022.

Sin embargo, el informe detalla que durante este tiempo tuvo ingresos de 1.097.200 soles por depósios en efectivo de origen desconocido y 274.848 soles por transferencias bancarias. Es decir, Dina Boluarte retiró casi medio millón de soles más del monto que ingresó en su cuenta.

Para la UIF de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), los 1.356.849 millones de soles que Boluarte Zegarra retiró en efectivo "no tendrían justificación económica que los respalde".

Club Departamental Apurímac

Pese a lo dicho por Boluarte sobre los Rolex el último viernes, el informe de la UIF indica que el monto más alto que retiró fue de la cuenta mancomunada con Néstor Amado Camargo, quien ejerció como personero y secretario de economía del Club Departamental Apurimac.

De esta cuenta se retiró 852.240 soles en efectivo entre 2017 y 2022 "principalmente" por Dina Boluarte y Néstor Amado. En tanto, por transferencia la mandataria recibió 104.190 soles, lo que sumaría un total de 956.430 soles.

Investigada por enriquecimiento ilícito

Como se recuerda, la presidenta es investigada en el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de que apareciera en actividades oficiales con joyas y relojes de alto valor.

En el denominado 'Caso Rolex', el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, dispuso el inicio de las investigaciones preliminares e incluso, con autorización del Poder Judicial, allanó el domicilio de la mandataria.

Posteriormente, la jefa de Estado reconoció que el Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le prestó los relojes Rolex que ostentaba en diferentes reuniones.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, dijo en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

“Ya los he devuelto y, como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos", agregó.