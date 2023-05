Ministro Julio Demartini: "No tengo dudas de la integridad de la presidenta Boluarte"

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, expresó su apoyo a la presidenta Dina Boluarte, y dijo que cree en su integridad, luego de que se difundieran informaciones sobre personas que supuestamente financiaron la campaña de la jefe de Estado y recibieron contratos a favor en el Estado.

"No tengo dudas de la integridad de la presidenta durante este año y seis meses como ministra y ahora presidenta donde tenemos reuniones. Las indicaciones permanentes de la mandataria han sido trabajar con honestidad como nos hizo juramentar y que empecemos a cambiar la mirada del Estado hacia la población. Partimos de una convulsión social fuerte", sostuvo en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Demartini negó que Dina Boluarte conozca o se reuniera con el empresario Eduvigis Beltrán en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando la jefa de Estado lideraba dicha cartera.

Un reportaje de Cuarto Poder señaló que, de acuerdo con la versión de la profesora Maritza Sánchez, este empresario le habría dado la suma de 150 000 soles a la presidenta durante la campaña del 2021. Dicho monto habría servido para financiar una batucada que estaba organizando el partido político Perú Libre en las regiones del sur.

"La presidenta no tuvo ni programó una reunión con ese señor. Parecer ser que un tercero interesado quiso llevar a esta persona diciéndole que había un encuentro para una revisión técnica", añadió.

Por otro lado, Demartini afirmó que comprobarán si la corporación Belcen, de Cluteldo Beltrán – hermano menor de Eduvigis –, registra dos contratos vigentes con el programa Qali Warma, perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por un monto de 4 millones 700 mil soles, pese a haber ingresado a una “lista negra” por presentar documentos falsos.

"Si se comprueba lo que estamos investigando, porque tengo un equipo en Ayacucho haciendo seguimiento, va a ser descartado como proveedor. Se comprobará que hacía constancias falsas en otros procesos. Esa es la acción que inmediatamente vamos a tomar inmediatamente", expresó.

Lo niega todo

Eduvigis Beltrán Salinas se pronunció en RPP Noticias y negó haber aportado económicamente a la campaña de Dina Boluarte, quien llegó a la Presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo.

“Vengo por tantas difamaciones que me están haciendo. Me vinculan a aportes de 150 mil soles a la campaña de Dina Boluarte, que es totalmente falso. No soy abastecedor de Qali Warma, ni he sido ni nunca lo seré porque los ítems no me corresponden para este programa. Las reuniones que he hecho con la señora Boluarte es falso, no sé dónde lo han inventado”, comentó en Ampliación de Noticias.

El empresario pesquero también dijo que no conoce a la mandataria ni tampoco al empresario Henry Shimabukuro, investigado por el caso 'Gabinete en la Sombra'.

Consultado por los contratos suscritos por la compañía de su hermano menor, Cluteldo, respondió que Belsen es “una empresa independiente y privada”, y que su compañía no tiene injerencia en las contrataciones que realiza su familiar.