Dina Boluarte se dirige a encuestadoras por baja aprobación: "Pónganme cero, así estamos empatados y nos vamos a penales"

Gobierno La jefa de Estado consideró que "las encuestas" eran las personas que estaban presentes en la actividad oficial en la que participó esta mañana.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, durante una actividad oficial que tuvo lugar este viernes, se pronunció respecto a los recientes resultados de las encuestadoras, que la ubican con un nivel de aprobación de entre 3 % y 5 % a nivel nacional.

Como se sabe, el último domingo, una encuesta de Datum para El Comercio indicó que la mandataria cerraba el año con solo 3 % de aceptación en el país. Asimismo, un estudio similar de CPI para RPP reveló que la jefa del Estado cuenta con una aprobación de 5.1 %.

Al respecto, la mandataria no solo criticó el trabajo de las encuestadoras, sino que aseguró que le pidieron "alguito" a cambio de manipular las cifras.

"De una vez pónganme cero, así estamos empatados y nos vamos a penales"

Durante un evento del programa de Empleo Temporal - Llamkasun Perú, Dina Boluarte pidió a las encuestadoras que, "de una vez", le pongan cero de aprobación para ir "a penales".

"Y a los que me califican que dizque que tengo 3 % de aprobación, yo les digo a ellos: de una vez pónganme cero cero, así estamos empatados y nos vamos a penales. A ellos les digo: para qué gastan su dinero, su energía", indicó.

Asimismo, indicó que las encuestadores le pidieron "alguito" a cambio de resultados más favorables.

"Primero, empezaron poniéndonos 11 %, luego nos tocaron la puerta: 'pero dennos alguito, pues, le podemos subir dos puntos; o sea, a 11'. Yo les he dicho: ‘nada, porque ese dinero prefiero gastarlo para las hermanas y hermanos", aseguró.

"A mí los números, menos mal no he sido tan buena en matemáticas, y por eso los números no nos preocupan. Estamos trabajando, como dice el alcalde [de Lima], en proyectos de inversión, dándoles calidad de vida", agregó.

Finalmente, Boluarte Zegarra aseguró que "estamos cerrando [el año] con más de 138 000 empleos temporales a nivel nacional". "Esa es la forma que trabajamos cuando el alcalde lo dice y bien acertadamente: aquí están las encuestas", puntualizó, señalando a los concurrentes en el lugar.