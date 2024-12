Fredy Hinojosa sobre si renunciará por caso Qali Warma: "No nos aferramos al cargo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fredy Hinojosa se refirió sobre si renunciará a su cargo por caso Qali Warma

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, respondió si dejaría el cargo y dijo que no existe ningún medio probatorio que lo involucre en la presunta corrupción en el programa social Qali Warma, que dirigió hasta el 2022, y por la que se le abrió una investigación fiscal y provocó este martes el allanamiento de su vivienda.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, tras ser consultado si dará un paso al costado mientras duren estas pesquisas en su contra, manifestó que eso dependerá de lo que determine el Ejecutivo.

“Todos los funcionarios estamos supeditados a la evaluación permanente del titular que nos designa”, sostuvo.

A ello, agregó que no se aferraba al cargo y que convertirse “en un objeto de algún sector”, no es algo grato.

Hinojosa Angulo sostuvo, por otro lado, que esta situación más que perjudicar al Gobierno desde un punto de vista político, en realidad le hace daño “a la credibilidad del sistema de justicia”.

“Cuál es el único medio que tiene la Fiscalía para imputarme estos hechos, es la manifestación de un dicho de un tercero en un medio periodístico”, expresó.

“Considero, con absoluta seguridad, no tengo ninguna participación por más mínima que sea en los hechos que son materia de esta investigación. No conozco al señor propietario de esta empresa (Frigoinca), no he tenido ningún tipo de vínculo con él, no he favorecido a esta empresa y los hechos que se investigan son posteriores a mi gestión”, aseveró.

El también jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia reiteró que no existe “ninguna razón para que se me pueda imputar un hecho de esta naturaleza” y afirmó que “en el transcurso de la investigación se va a esclarecer plenamente estos hechos”.

Caso Frigoinca y Qali Warma

A inicios de diciembre, el dominical Punto Final informó que Fredy Hinojosa fue notificado como investigado en el caso de presunta corrupción dentro del programa Qali Warma por los productos de la empresa Frigoinca.

Según el programa, Hinojosa fue jefe de Qali Warma durante el periodo en el cual la empresa Frigoinca inició un crecimiento como fabricante de productos para el programa social con importantes contratos para distribuir sus conservas 'Don Simón' en colegios nacionales.

Como se recuerda, varios reportajes en la prensa local dieron cuenta de productos en mal estado o no aptas para el consumo humano distribuidos en colegios públicos fabricados por dicha empresa.

Punto Final mencionó que, aparte de Fredy Hinojosa, también se encuentra investigado Nilo Burga Malca, el presidente del directorio de Frigoinca. Según indicó el dominical, esta persona se presentó así, por intermedio de un documento, ante la Sociedad Nacional de Industrias.

En la nota periodística se señala que Burga Malca, en 2016, tenía una investigación por presunto lavado de activos, pero este caso lo archivó la fiscal Elizabeth Peralta, investigada por supuesto favorecimiento a la red de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

Punto final le consultó formalmente a Fredy Hinojosa si conoce "del mundo político" a Nilo Burga Malca, porque ambos son apristas, pero el funcionario aseguró que no.

“No tengo, no tuve ni tendré ningún tipo de relación amical, comercial o de cualquier otra índole con la referida persona ni con su empresa Frigoinca”, hizo saber el vocero presidencial.