Dina Boluarte sobre presunto texto con plagio: "No se publicó, no se comercializó ni se ofreció al público"

La presidenta Dina Boluarte respondió este martes a la acusación de un presunto plagio en una publicación sobre derechos humanos de 2004, como denunció un reportaje del dominical Punto Final el pasado 9 de julio.

Tras guardar silencio sobre el tema por más de una semana, la mandataria señaló que el texto mencionado en el informe periodístico fue uno "de carácter monográfico que reunió a varios autores hace casi 20 años" y que nunca existió la intención "de ser un libro como malintencionadamente se dijo".

"Prueba de ello es que no se publicó, no se comercializó ni se ofreció al público", aseveró en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Boluarte agregó que el escrito en cuestión fue "un texto interno para los abogados" y su participación se limitó a compilar "normas legales mínimas".

"No se contravino a las normas de ese entonces; sin embargo, las autoridades competentes de ahora ya han abierto investigación y como siempre voy a someterme, y conforme a la ley estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes", comentó.

La presidenta afirmó que a lo largo de su vida no ha tenido "un solo cuestionamiento ético". "Los que me conocen saben de mi conducta moral que me acompaña y me ha acompañado siempre, legado que agradezco a mis padres", dijo.

Denuncia de plagio

El pasado domingo 9 de julio, el dominical Punto Final denunció que la presidenta de la República es coautora de un libro de derechos humanos que, de acuerdo con el programa Turnitin, registra un 55 % de contenido plagiado. Este texto fue incluido como obra de Boluarte en el CV que presentó para conseguir un puesto en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pero no en la hoja de vida que presentó en el 2021, cuando asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Entre las particularidades que se hallaron en el libro es que el texto es de la presidenta y de otros siete abogados que no contiene bibliografía ni precisa qué páginas fueron realizadas por Boluarte. En el reportaje de Latina se detectaron que 12 de sus 176 páginas son idénticas a una monografía sobre derechos humanos de la académica argentina Jaquenod De Giusti, titulada 'Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos', que fue publicada en el 2000.

Otro detalle es que cuatro párrafos idénticos a los que aparecieron en el 2002 en la web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, sin referencia al autor ni a la publicación original.

También aparece parte del trabajo del académico mexicano David Valencia Durand, que publicó en el 2001 la tesis 'Los individuos con deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales en la sociedad mexicana, y sus normas jurídicas'.