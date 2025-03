Director de la DRELM advierte que "se debe evitar toda exposición de los niños a altas temperaturas" en los colegios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de una resolución publicada el pasado 5 de noviembre, programó para el próximo 17 de marzo el inicio de las clases escolares en las instituciones educativas del país. Por ello, se espera que un promedio de un millón de estudiantes retornen a los colegios de Lima Metropolitana en poco más de dos semanas, según indicó Marcos Tupayachi, director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

“En Lima, tenemos un poco más de un millón de estudiantes [y] tenemos 1900 instituciones educativas [que] no son precisamente los locales, porque al interior de una institución puede haber hasta tres locales: la primaria, la básica, la inicial. En suma, Lima tiene alrededor de 5 mil y más locales educativos. En todos ellos empezamos con esta magnitud de estudiantes que tenemos en Lima Metropolitana […], una de las regiones con mayor población escolar", indicó en una entrevista con la Agencia Andina.

Como se sabe, una de las tradiciones escolares es que la apertura del año lectivo se dé en una ceremonia presidida por las autoridades de cada centro educativo en el patio principal del plantel. No obstante, esto suele generar preocupación en los padres de familia, debido a las altas temperaturas propias del verano limeño.

Al respecto, Tupayachi indicó que ya ha dado disposiciones claras para que se evite "toda exposición de los niños a escenarios de temperaturas altas".

“Las orientaciones desde la DRELM han sido muy claras: evitar toda exposición de los niños a escenarios de temperaturas altas. No debe haber ninguna actividad donde ellos estén expuestos a estas situaciones de riesgo", sostuvo.

"Si eso implica postergar actividades de esta naturaleza [formación escolar], se van a postergar; [y] si se van a iniciar, será con las debidas precauciones que protejan a los niños de la exposición al calor. Yo sé que los maestros en las escuelas están tomando previsiones de protección de este tipo", agregó.

"Se ha previsto que cada región establezca, de manera autónoma, cuándo van a empezar las clases"

No obstante, el calor de verano no es la única preocupación climática a puertas del inicio del año escolar, sino también el incremento de las lluvias en diferentes regiones del país, lo cual viene generando desbordes y daños en la infraestructura pública, como los centros educativos.

Al respecto, el director de la DRELM indicó que inicios de esta semana participó en una reunión con el ministro de Educación, Morgan Quero, donde se decidió que cada región establecerá "de manera autónoma" cuándo iniciará su año lectivo escolar, teniendo en cuenta sus situaciones particulares.

"Hemos tenido un encuentro todos los directores regionales de educación con la presencia del ministro y la viceministra y, efectivamente, en algunas regiones como Piura, Tumbes, el centro, la Amazonía, y algunas del sur donde hay estos episodios de desbordes, de lluvias, se ha previsto que cada región establezca, de manera autónoma, cuándo van a empezar las clases, con la diferencia incluso de su propia región, en qué distritos o provincias se iniciaría normalmente, según cronograma 2025, y en qué otras provincias o distritos se suspenden, para que no sea una decisión que abarque a todo el departamento", aseveró.

Respecto a los colegios de Lima que se han visto afectados por las lluvias, Tupayachi aseguró que se han atendido todos los casos, y que para situaciones donde se presentan daños en los techos o la infraestrutura se ha dispuesto un "presupuesto correctivo" que podría ascender hasta los S/100 mil para las reparaciones.

"Acá en Lima hemos estado en todos los casos de contingencias que se han producido. Los hemos asistido, cuando ha habido problemas el año pasado, en algunos casos hemos tenido que garantizar la continuidad del servicio trasladándolos a locales cercanos para que los niños continúen sus estudios. En otros casos, tenemos toda una línea de trabajo de supervisión a las escuelas. Estamos trabajando articulados para que el local tenga las condiciones, la infraestructura más segura posible. Tenemos un presupuesto preventivo que ya está en la cuenta de nuestros directores. Ellos tienen que proceder a hacer el mantenimiento preventivo del colegio", explicó.

"También tenemos otro tipo de contingencias un poco mayores. Hay daños en el techo, hay daños en los baños, no tenemos cerco perimétrico. Por primera vez en Lima Metropolitana, del total de escuelas que tenemos, alrededor de 286 instituciones educativas van a tener un presupuesto correctivo que ya no es de S/10 mil, puede ser de hasta más de S/100 mil. Eso cubre cercos perimétricos, baños, refracciones, etc. En estas 286 están las escuelas que han reportado este tipo de contingencias", puntualizó.