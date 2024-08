Dirigente del Sutep anuncia huelga general docente si no se cumple aumento salarial y mayor presupuesto para Educación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El secretario general del Sutep exigió que se respete el convenio colectivo suscrito con el gobierno de Dina Boluarte.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), en diálogo con RPP, indicó que 90 profesores distribuidos en Tacna, Cajamarca, Loreto y Lima Metropolitana han iniciado hoy, martes, su sexto día de huelga nacional de hambre "en representación de los maestros y auxiliares del país".

Esta medida, según indicó, es en exigencia de diversas demandas del Magisterio, como el aumento de remuneraciones y que se destine el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación.

"Estamos en el sexto día de huelga nacional de hambre, más de 90 docentes (...) están arriesgando su integridad. Quince han sido retirados, afectados en su salud, dos están con principio de anemia en Cajamarca y en Tacna", precisó.

"Nosotros estamos pidiendo incremento del presupuesto para Educación (…) El mismo Gobierno ha publicado ayer un comunicado del Ministerio Educación diciendo ‘solo invertimos el 4.62 %’, se está disparando al pie, está asumiendo su indiferencia e incumplimiento con la Constitución", agregó.

"Si no hay solución, entonces viene una huelga nacional"

El dirigente del Sutep sostuvo que el Gobierno se niega a cumplir con acuerdos ya suscritos, como el pago de 400 soles por escolaridad a más de 73 000 docentes recientemente nombrados y respeto a la ley que dispone el aumento para los auxiliares de Educación, equivalente al 85 % de lo que gana un maestro en la primera escala salarial docente.

"Queremos que este miércoles, que hay Consejo de Ministros, prime la sensibilidad en el ministro de Economía, en el ministro de Educación, en la presidenta de la República, que en su discurso del día 28 de julio dijo que habría prioridad en la Educación, que lo demuestre (con) presupuesto para Educación. Dijo que la razón de ser del sistema son los niños, que lo demuestre (con) presupuesto para asegurar enfrentar la anemia y mala nutrición. La cifra no ha disminuido: de cada 10 menores, 6 tienen anemia, malnutrición. Por eso está luchando el Sutep y por eso están arriesgando la vida los maestros del país", resaltó.

"Queremos sensibilidad, queremos atención, queremos mirar prioridad para educación, queremos respeto al convenio colectivo y a los derechos laborales", remarcó.

Castro indicó, además, que "del 2019 al 2024 se ha aumentado remuneraciones", pero que el incremento del costo de vida hace necesario un nuevo incremento.

"Hay que tener en cuenta el bosque, ha habido inflación, hay aumento del costo de vida, encarecimiento de productos, la pérdida de poder adquisitivo de la remuneración de los trabajadores es innegable, por lo tanto, es natural que exijamos aumento. El 67% de la población magisterial está en la primera escala, y la primera escala es la más precarizada, ganan S/3100", aseveró.

"En el Magisterio hay mucha indignación, no solo por el descuido con la Educación, también por los temas que pasan en el país, y hay el convencimiento de que si no hay solución, entonces viene una huelga nacional, y va a ser una decisión no de responsabilidad de los trabajadores, sino del Gobierno que esté evidenciando desatención y postergación de sus obligaciones", puntualizó.