Gobierno Abogado de Santiváñez sigue cuestionando legitimidad de capitán PNP que difundió presuntos audios del ministro del Interior

Carlos Caro, abogado del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, insistió este martes en los cuestionamientos sobre la credibilidad y legitimidad del capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, agente conocido como ‘Culebra’, quien difundió presuntos audios del ministro que demostrarían un condicionamiento para asumir el puesto a mediados de mayo de 2024.

De acuerdo con los audios, Santiváñez Antúnez habría afirmado que la presidenta Dina Boluarte le solicitó serrar la División de Alta Complejidad (Diviac) – unidad de la PNP que investiga a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y exabogado de la mandataria, respectivamente –, a cambio de asumir el cargo de ministro del Interior.

“A mí Dina [Boluarte] me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, se escucha en una conversación que se le atribuye y que grabó el 21 de mayo, en un chifa del distrito limeño de San Borja, el capitán PNP Junior Izquierdo, cinco días después de la juramentación de Santiváñez Antúnez.

Caro, al igual que su patrocinado, confirmó la reunión de ambos en el restaurante; sin embargo, reiteró en que se trató de una conversación de más de dos horas y media, por lo que criticó que solo se hayan entregado extractos de la plática a la Fiscalía.

El letrado ratificó que el ministro del Interior niega que sea su voz la que se oye en el audio presentado por su ahora examigo, el agente de la Diviac Junior Izquierdo.

“El documento original es la grabación y lo que ha declarado el denunciante es que eso no está en un celular, sino en una grabadora digital cuyo paradero nadie conoce, pero no lo han entregado a la fiscalía, solo unos extractos de las grabaciones que ellos han seleccionado”, declaró en Ampliación de Noticias.

“Cuando hay una investigación, los testigos deben exhibir el material probatorio completo”, agregó.

Carlos Caro y los cuestionamiento a la credibilidad de ‘Culebra’

El defensor legal de Juan José Santiváñez también deslegitimó a ‘Culebra’, al precisar que una casación de la Corte Suprema determinó que el agente policial manipuló pruebas en una investigación.

“Él, antes de todo este proceso, había tenido situaciones parecidas. Hace meses, la Corte Suprema, en una casación, dejó sentado que hubo manipulación de pruebas… Es decir que no estamos hablando de una persona que tenga alta credibilidad, considerando que la Corte Suprema dejó en claro de que una investigación incluía manipulaciones probatorias”, alegó.

Para el abogado, el contenido del audio podría tener “relevancia ética y política”, pero carece de elementos para iniciar acciones penales. Así, insistió en su pedido de que el agente ‘Culebra’ y su defensor legal presenten la grabación completa de la conversación.

“Es entregar los audios a la Fiscalía, si no confía, [debe] entregar los audios a un periodista de alta reputación y someterlo a una pericia […]. No tenemos miedo a la verdad, sabemos de que en ese diálogo lo que haya dicho o dejado de decir es algo que no tenga relevancia penal, salvo política”, precisó.

Finalmente, el abogado Carlos Caro apuntó en que detrás de las acusaciones contra su patrocinado se encuentra “un grupo de poder” que, a su juicio, no está cómodo con la gestión del ministro del Interior.