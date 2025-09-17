Eduardo Arana no reconoce audios y niega conocer a Marcelo Salirrosas: "No he coordinado para que dicha persona sea beneficiada"

Además, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, denunció una supuesta "presión mediática" y cuestionó que se haya filtrado información "antes del deslacrado".
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó conocer a Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo', un expolicía condenado por integrar un brazo armado de la banda criminal 'Los pulpos'. Ello, luego de que se difundieran unos audios en los que se escuchan voces que se le atribuyen a él y al titular del Minjus, Juan José Santiváñez, donde coordinan para cambiar de pabellón al oficial sentenciado.
"No reconozco este audio, por lo que era reiterativo declarar nuevamente sobre esto (...). Tengo que declarar que no conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas y, siendo ministro de Justicia, nunca he dispuesto, nunca he coordinado, ni tramitado para que dicha persona sea beneficiada con un traslado o algún otro beneficio en particular ni a él, ni a ningún otro interno", dijo Arana durante su intervención en la Comisión de Fiscalización.
"No se debe permitir que algunos fiscales que pertenecen a una institución tan importante como el Ministerio Público se presten a construir agendas políticas que afectan la gobernabilidad. Ya estamos hartos que quieran denostar y destruir nuestra democracia", agregó.
Eduardo Arana denuncia una supuesta "presión mediática"
Posteriormente, Arana denunció una supuesta "presión mediática" y cuestionó que información se haya filtrado incluso antes del deslacrado.
"El Gobierno está siendo objeto de una presión mediática. Los presuntos audios que se han difundido son parte de una investigación en curso y deberían ser parte del cuidado, de la cadena de custodia del Ministerio Público. Realmente llama la atención que un medio probatorio que está en poder del Ministerio Público, antes de ser deslacrado oficialmente, haya sido puesto en conocimiento y difundido libre e impunemente. Eso es algo que yo hasta ahora no comprendo", finalizó.