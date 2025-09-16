PJ ordenó al Ministerio Público concluir investigación preliminar contra Pedro Castillo por presuntas irregularidades en Osinergmin

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preliminar seguida contra el exmandatario Pedro Castillo por las presuntas irregularidades detectadas en la designación de Omar Chambergo Rodríguez en el cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar "fundado" el pedido que hizo el exjefe de Estado para que se realice un control del plazo en la investigación que se le sigue por el presunto delito de nombramiento, designación y contratación o encargatura ilegal de cargo.

La defensa legal de Castillo sostuvo que la Fiscalía hizo un uso excesivo del tiempo destinado a investigar a su patrocinado y precisó que el respeto de los plazos procesales constituye no solo una garantía de derecho, sino también un elemento esencial del debido proceso.

Por tanto, solicitó que se conceda un plazo a la Fiscalía para que emita la disposición correspondiente; es decir, para que determine si presenta una denuncia constitucional contra su defendido ante el Congreso de la República o bien archiva el caso.

La defensa de Castillo solicitó que se conceda un plazo a la Fiscalía para que emita la disposición correspondiente | Fuente: RPP

Resolución judicial

Al respecto, Checkley Soria consideró que, tras los 60 días de diligencias preliminares iniciadas el 20 de mayo, el plazo se daba por vencido el 20 de julio, por lo que la pretensión del exmandatario es fundada.

Respecto a la disposición fiscal emitida el último 14 de julio en la que se amplía por 60 días el plazo de esta investigación, el magistrado precisó que, según lo establecido por la Corte Suprema, las diligencias preliminares no tienen contemplada la prórroga del plazo, menos ampliación alguna, y enfatizó en que "interpretarlo de otro modo sería desnaturalizar su finalidad".

Imputación fiscal

De acuerdo con la imputación fiscal, los hechos están referidos a que Omar Chambergo Rodríguez habría ejercido ilegalmente el cargo de presidente del Consejo Directivo de Osinergmin a pesar de que anteriormente había ejercido el cargo de asesor de viceministro de Hidrocarburos.

Esta circunstancia estaba impedida por la Ley N°27322, ya que dicha función sería equivalente a la de director general conforme al artículo 8°, inciso e, de la referida norma.

Dicha designación se efectuó mediante Resolución Suprema N°121-2022-PCM del 2 de abril de 2022, suscrita por el entonces presidente de la República Castillo Terrones y refrendada por Aníbal Torres Vásquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros.