EN VIVO: Dina Boluarte: "La responsable de esta crisis política no soy yo"

08:27

Dina Boluarte: "Ese viernes cuando Betssy Chávez jura como premier, horas antes nos llamaron para un Consejo de Ministros para firmar nuestra renuncia, el expremier me dice doctora hable con el presidente. Fui a buscar al presidente y no me recibió. Esperé como dos horas. El secretario general tuvo la amabilidad de hacer la gestión. Y entraban y salían personas. La única que no entraba era yo, entonces pensé 'no me quiere recibir' y me retiré."