Estos son los problemas que enfrentan los peruanos en la selva y que las autoridades todavía no solucionan

Los problemas que afectan a los peruanos en la selva y que las autoridades deben atender

La última emergencia por el brote de meningitis meningocócica encendió nuevamente las alertas en la selva peruana obligando a su población, específicamente a la de Loreto, a reforzar sus cuidados para evitar más casos.

Esta situación movilizó a las autoridades sanitarias; y tanto los contagios que se registraron como el fallecimiento de un menor de 16 años, trajeron a la memoria los duros momentos vividos durante la pandemia de la COVID-19.

Ya sea por una enfermedad conocida o nueva, lo cierto es que la población de esta zona del Perú enfrenta periódicamente problemas con los que debe lidiar. Muchos de ellos, incluso, son problemas recurrentes como el dengue o pérdidas por desbordes de ríos causados por lluvias extremas, para los cuales hasta ahora no se ha trabajado una prevención adecuada de parte de las autoridades.

El Poder en tus Manos de RPP recogió algunos testimonios de ciudadanos en Iquitos, Pucallpa y Tarapoto para conocer cuáles son esos problemas desatendidos.

Iquitos sin luz

En Iquitos, el ciudadano Eddy Quiroz demandó a sus autoridades un servicio tan básico y esencial como tener luz. “La caída de la energía eléctrica en toda la ciudad de Iquitos es un problema [recurrente]. Los proyectos [de electrificación] tienen que empezar, ya sea por el gobierno regional o bien el gobierno nacional. La solución es larga, puede tomar tiempo, pero tenemos que dar el primer paso porque no podemos tener problemas de falta de luz en pleno siglo XXI”, afirmó.

En esta misma ciudad, la señora Ida Ramírez aseguró que en las comunidades de Loreto, los conflictos sociales son otro problema pendiente de solución porque generan atraso entre la población y desplazamientos forzados. Pese a ello, ella tiene esperanza en que las autoridades actuarán y encontrarán una solución. “Si cada una de las autoridades pone su empeño y cumple con lo que deberían hacer como representantes que son de nuestras comunidades, de nuestro país, yo creo que sí pueden lograrlo”, opinó.

Incendios forestales y sequías

De Loreto pasamos a Tarapoto, en la región San Martín, donde la sequía y los incendios forestales son problemas que se están presentando con mayor frecuencia y requieren acciones de prevención, como afirma Rosa Varillas. “La sequía de las quebradas es más que inminente, los puquios no tienen agua y lo que se predecía años atrás sobre la falta de agua, hoy es una realidad. Cuando bajamos hacia la selva por Huánuco o Tingo María, el panorama es terrible, ni una sola gota de lluvia hay”, aseguró.

Sobre el tema, Níger Gonzáles sostuvo: “en este momento lo que estamos sintiendo es el sofocante verano que está, prácticamente, malogrando la producción aquí en la región San Martín, con pérdidas de nuestras fuentes hídricas y con incendios forestales”.

Estos ciudadanos consideraron que los actuales incendios se producen principalmente por la quema irresponsable de desechos de actividades agrícolas. Ante ello, la educación es clave porque mediante mensajes de sensibilización difundidos por medios de comunicación como la radio, puede lograrse ese cambio de conducta necesario, pero hasta la fecha no se realizan.

¿Quién recoge la basura en Pucallpa?

En Pucallpa, Alexandra Klug sostuvo que mientras que en las comunidades la tala ilegal es el gran problema social, en la ciudad los vecinos deben convivir con la basura. “En las calles, en los parques hay basura porque no se hace un adecuado recojo de los residuos. Es cierto que también nosotros somos inconscientes porque tiramos todo a las calles, pero si el carro de la basura no pasa, es difícil evitar no contaminar. El gobierno [municipal] a veces hace su labor, a veces no. Creo que depende de cada uno de nosotros poder cambiar y mejorar”, afirmó.

Los robos también están afectando la tranquilidad de los vecinos en Pucallpa. Así lo expresó Patrick Sánchez Flores, quien dijo que la gestión municipal está llamada a resolver tanto la inseguridad, en labor conjunta con la Policía, como el recojo de los residuos sólidos.

Estas son algunas demandas de los peruanos que viven en las regiones de la selva, necesidades que sus autoridades locales, regionales y nacionales deben solucionar.