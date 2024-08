Cillóniz del PPC sobre los más de 60 partidos interesados en elecciones: "Es una vergüenza de la política peruana"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elecciones Fernando Cillóniz del PPC sobre los sesenta partidos interesados en las elecciones: "es una vergüenza de la política peruana"

El exgobernador regional de Ica y miembro del Partido Popular Cristiano (PPC), Fernando Cillóniz, criticó el elevado número de partidos políticos nacionales interesados en participar en las siguientes Elecciones Generales 2026.

En entrevista en Ampliación de Noticias de RPP, el político lamentó que a la fecha sean más de sesenta organizaciones políticas, entre inscritas y en proceso de inscripción, sin la capacidad de tender puentes para lograr alianzas y así reducir el número de alternativas.

“Se ha dicho que es una cantidad histórica, mi apreciación es que [sesenta partidos] es una cantidad vergonzosa. Es una vergüenza de la política peruana”, afirmó tajante.

Cillóniz calificó de “afán de figuración” y “soberbia”, el hecho de que todas estas agrupaciones ostenten alcanzar representación política sin formar alianzas.

“Aquí hay narcisismo, complejo de superioridad, cualquier cosa menos algo bueno. No hay cincuenta ideologías en ninguna parte del mundo”, afirmó, agregando que en el Partido Popular Cristiano, al que está afiliado, existe voluntad para unirse con otras organizaciones políticas. Adelantó que se están dando las conversaciones, pero no con todas se llega a un entendimiento.

“Yo soy un militante, no tengo ningún cargo de jerarquía dentro del partido. Conozco a Carlos Neuhaus, conozco cada vez más a Javier Bedoya Denegri y a varios otros militantes. Estoy encantado de la afiliación de Óscar Valdés y de otra gente muy calificada. [En el PPC] todos estamos de acuerdo en no poner ninguna condición para participar de una alianza. Me consta de los esfuerzos que hacemos muchos de propiciar alianzas, conversamos con muchos representantes de otros partidos y en la mesa parece todo favorable pero salimos de la mesa y todos se autoproclaman por su cuenta, entonces ojalá me equivoque y que el tiempo juegue a favor de la alianza”, explicó.

Fernando Cillóniz, militante del Partido Popular Cristiano (PPC). | Fuente: RPP

El rol de la “antipolítica”

En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, Cillóniz opinó que un grupo de partidos con ideologías afines anuncien seriamente conformar una alianza siempre será un buen mensaje, pero entiende que la ley vigente no alienta las alianzas porque sube la valla electoral según el número de partidos que van en alianza. Para ello, dice, la ley tendría que cambiar pero también que la antipolítica deje de actuar en contra de la gobernabilidad del país.

“Claramente las normas no facilitan, no alientan la formación de alianzas, eso me queda claro. Pero ése es pues el interés de la antipolítica. Ellos se están saliendo con la suya y nosotros [los partidos] estamos cayendo en la trampa”, afirmó.

Para Cillóniz, los que representan esa “antipolítica” son las autoridades electorales y los congresistas que están en línea para permitir la dispersión de partidos: “se están frotando las manos de que haya sesenta partidos porque las posibilidades de que gane un radical como lo lograron en el 2021 es cada vez mayor. Entonces, lo que me frustra de los partidos democráticos es que no tomemos conciencia de que estamos cayendo en la trampa”, acotó.

“No tengo afán de ser candidato”

Finalmente, aclaró que no tiene un interés particular en ser candidato presidencial. “Estoy dispuesto a lo que disponga el partido en tanto forme parte de una alianza. De eso hemos hablado con Carlos Neuhaus de quien soy amigo desde la infancia y con todos los militantes y dirigentes del PPC, porque el partido tiene una voluntad genuina de formar una alianza sin condiciones sin que Carlos u otro dirigente sea el líder de la alianza, eso no lo he visto en otros partidos”, puntualizó.