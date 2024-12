Fredy Hinojosa: "No existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos" relacionados al caso Qali Warma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Fredy Hinojosa dijo que "no existe ninguna evidencia" que lo vincule al caso Qali Warma.

Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte y jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, en declaraciones a la prensa, se pronunció por el allanamiento e incautación que la Fiscalía realizó en su vivienda desde esta madrugada, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.

Como se recuerda, esta diligencia se da como parte de las indagaciones por la presunta distribución de alimentos en mal estado de la empresa Frigoinca, lo cual habría ocurrido con la complicidad de funcionarios estatales. Asimismo, se conoció que el Ministerio Público había solicitado la detención preliminar de Hinojosa Angulo, lo cual fue desestimado por el juez debido a la ley que anula la posibilidad de esta medida para casos de no flagrancia, norma que aún se mantiene vigente.

Al respecto, el vocero presidencial, quien fue director ejecutivo de Qali Warma entre marzo del 2019 y noviembre del 2022, dijo que "no existe" ningún medio probatorio que lo vincule a las imputaciones del Ministerio Público.

"Si analizamos el caudal probatorio, a nivel jurídico, nos vamos a dar cuenta de que no existe ninguna sindicación, no existe ningún medio probatorio. La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricción", sostuvo.

"El día de hoy, hemos dado todas las facilidades a fin de que el Ministerio Público pueda ingresar al domicilio, revisar los documentos, se le ha proporcionado los equipos como la Tablet, celulares, con todas las facilidades; a fin de que el Ministerio Público pueda corroborar y esclarecer los hechos en relación a mi persona, no dudo que haya responsables que tienen que asumir", agregó.

En esa línea, señaló que "de ninguna manera" se ha visto beneficiado por el hecho de que la jefa de Estado aún no promulga la autógrafa de ley impulsada por el Congreso para anular la imposibilidad de detención preliminar para casos de no flagrancia.

"Toda restricción de derechos de las personas implica un estándar de legalidad, o sea, no puede ser que arbitrariamente o por un tema político o por ser el vocero presidencial se le pueda imputar un hecho e, inmediatamente, restringirle su libertad", aseguró.

"La empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante mi gestión"

Asimismo, Fredy Hinojosa dijo que la empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante su gestión como director ejecutivo, y que no hubo ningún caso de intoxicación cuando estuvo en ese cargo.

"Durante la gestión, no hubo intoxicación alguna. Es importante establecer el marco cronológico: las intoxicaciones […] se producen posterior al momento en que yo dejo el cargo [...] La empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante mi gestión, recién a partir del 2024 participó en un proceso de compras y suscribe un contrato", indicó.

"Algo muy importante: la empresa Frigoinca -y podemos determinar desde el Registro Único del Contribuyente, que es de acceso público, empieza sus operaciones en el año 2017- empieza vendiendo sus productos alimentarios al mercado, y el programa Qali Warma, a través de sus proveedores, compra los productos del mercado; es decir, no hay productos exclusivos para el programa Qali Warma. Este programa compra a través de sus proveedores de productos que están en el mercado”, explicó.

Cabe señalar que un reportaje del dominical Punto Final reveló que, en 2021, cuando Hinojosa era director de Qali Warma y Dina Boluarte era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió un proceso en contra de Frigoinca, el cual fue notificado formalmente a Qali Warma ese año.

Dicho proceso finalizó en 2023, cuando Indecopi sancionó a Frigoinca multándola hasta en segunda instancia por considerar un engaño publicitar sus conservas cárnicas como 100 % naturales, según dicho reportaje periodístico. Ese año, Qali Warma distribuyó en colegios más de 3 mil kilos de conservas de la empresa.

"¿Cuándo se incrementa el volumen de ventas de esta empresa para el programa Qali Warma? El año 2023, la presidenta ejerció el cargo de ministra hasta finales del 2022, donde yo también dejé el cargo […] La empresa genera el mayor volumen de ventas el 2023, y hay una explicación que se ha dicho en su momento: la explicación es que algunos productos lácteos generaron también algunas inmovilizaciones", indicó Hinojosa.

"[En mi gestión] hemos cumplido con garantizar la alimentación escolar desde el primer día de clases. Algo muy importante: en el periodo de la presidenta Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social no existió ningún caso de intoxicación como consecuencia de los alimentos, estamos hablando de situaciones que se presentan posteriormente", agregó.

Por otro lado, el vocero de la Presidencia reiteró que no conoce a Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca.

"No lo conozco, de ninguna manera, no he tenido ningún vínculo con él, no lo conozco a este señor", señaló a la prensa.