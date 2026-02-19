El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Revoredo, manifestó que la institución policial se rige bajo los principios de subordinación y respeto a la Constitución.

Sus declaraciones ocurren luego de que Vladimir Cerrón, pidiera al presidente interino, José María Balcázar cambiar a Óscar Arriola, actual comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Revoredo evitó pronunciarse directamente sobre la continuidad de Arriola y remarcó que la institución policial está subordinada al poder constitucional y que acataran lo que dispongan las autoridades conforme a lo establecido en la Constitución

"Subordinación y valor a la Constitución y a sus autoridades, y por otro lado, no somos deliberantes, por lo tanto yo no puedo responder y sí le indico de que nosotros estamos subordinados a nuestra Constitución, a los intereses del Perú y a lo que dispongan las autoridades que de acuerdo a la Constitución se nombra", expresó Revoredo.

Sus declaraciones fueron brindadas durante una actividad por la desarticulación de una banda criminal denominada la 'Alianza del Cono Norte' en la sede de la Dirección de Investigación Criminal en el Cercado de Lima.

General Víctor Revoredo: PNP responde a la Constitución y autoridades legalmente nombradas | Fuente: RPP

Balcázar invita a líderes políticos

En exclusiva para RPP, el presidente interino José María Balcázar se pronunció sobre las declaraciones de Cerrón en donde señaló que se trata de opiniones de un actor político, que serán recibidos como sugerencias, igual que las de otros líderes a quienes invitará a reunirse.

"En cuanto al caso del doctor Cerrón, yo creo que son opiniones de un líder político como puede ser de las opiniones que ha tomado ayer, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, son opiniones de políticos que los dan y bienvenidas las ideas y críticas y sugerencias que se puedan presentar. Por eso voy a propiciar una reunión urgente esta semana con todos los líderes políticos para tomarle su punto de vista y que nos ayuden a gobernar", expresó en La Rotativa del Aire.

El nuevo presidente de la república debe combatir la inseguridad ciudadana empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) February 19, 2026