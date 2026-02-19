José María Balcázar sobre sus declaraciones por el matrimonio infantil: "Son leyendas negras que se quieren tejer sobre mí"

El presidente José María Balcázar respondió en RPP a los cuestionamientos respecto de un comentario que realizó sobre el matrimonio infantil y dijo que "son leyendas negras" en su contra. Según aclaró, quieren "recortar el contexto" de sus declaraciones y enfatizó que no cambió de opinión sobre el tema.

Sus declaraciones sobre ese tema se dieron en junio de 2023, durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sobre el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio en menores de edad, cuando señaló que mantener relaciones sexuales tempranas "ayuda al futuro psicológico de la mujer".

"[¿Usted sigue pensando que las relaciones sexuales tempranas apoyan al futuro psicológico de la mujer?] Conversemos de otra cosa más importante. [Es una aclaración que merece el pueblo peruano] Es especular ya con una situación... [No estoy especulando porque usted dijo eso] Son leyendas negras que se quieren tejer sobre mí. Yo tengo una vida limpia y una trayectoria impecable, de tal manera que por ese lado no quisiera ya volver a estar retrayendo cosas que le llaman los periodistas refritos", expresó en exclusiva en La Rotativa del Aire de RPP.

En esa línea, reiteró que se ha construido "una leyenda negra" en su contra respecto a sus declaraciones sobre el matrimonio entre menores, sobre el cual también habló el 2 de noviembre de 2023, fecha en que se aprobó el proyecto, asegurando que el matrimonio "de 14 para arriba no hay ningún impedimento" según el Código Civil.

"[¿Ha cambiado de opinión?] No, yo no cambié nunca de opinión, yo soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad. Y además yo me considero un hombre que en estos específicos casos que usted me dice siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso. De tal manera que quienes quieren recortar el contexto de su momento en que se dijo, para mí constituye una leyenda negra que suena ya con algo perverso. El Perú necesita en este momento que sus líderes y sus dirigentes se sienten a conversar y lleven al país a un buen puerto", zanjó Balcázar en RPP.

Cronología de los cuestionamientos a Balcázar

Los cuestionamientos hacia Balcázar comenzaron en junio de 2023, durante un debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso respecto al dictamen que buscaba eliminar y prohibir el matrimonio infantil —aprobado por el Congreso el 2 de noviembre de ese año y promulgado posteriormente por el Ejecutivo—.

"Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional totalmente. Hoy la gente no se casa, todos son uniones de hechos. Desde los 14, como decían, ya están embarazadas las chicas. Entonces, con la ley queremos prohibir solamente aquellas personas que resultan embarazadas siendo menor de edad, ¿queremos impedir eso, pero cómo? El sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho de que los padres venden a las chicas en la selva", sostuvo Balcázar en la comisión bajo su interpretación.

"Pero la gran mayoría de las ciudades grandes las uniones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, quienes lo han estudiado, saben perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer, eso está estudiado. El problema de fondo es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual allí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años? Y que no tienen conflicto con nadie”, añadió el parlamentario.

El Ministerio de la Mujer, cuestionó las declaraciones de Balcázar, y señalaron que la "evidencia existente contradice su posición", y se deben "prevenir situaciones de riesgo de vulneración de tales derechos y promover una sociedad que los proteja".

Postura

Al respecto, Balcázar fue consultado entonces en RPP sobre estas declaraciones y el legislador precisó que su comentario en la sesión tiene como sustento lo que se estableció en un Acuerdo Plenario del Poder Judicial en el año 2012.

"[¿Por qué lo ha dicho?] Porque tengo razón. [¿En qué estudios se basa usted?] Nosotros hemos analizado en el Poder Judicial todos esos contextos jurídicos, éticos, sexológicos y hemos tenido el Acuerdo Plenario 1-2012, donde se dice que los menores de 14 a 18 años tienen derecho a tener relaciones libres y consentidas. Eso está determinado por el Poder Judicial", dijo en el programa Encendidos de RPP.

"Este es un problema médico, sexológico, psicológico, jurídico y todas esas cosas. No es un problema simple de opinar tan sencillamente. Por eso cuando me entrevistaron distorsionaron un poco mis declaraciones", agregó.

En noviembre de 2023, el parlamentario volvió a defender su postura de avalar el matrimonio infantil, en donde señaló que el matrimonio "de 14 para arriba no hay ningún impedimento" según el Código Civil y que "que “todos tienen relaciones sexuales” porque, a su juicio, “la ley lo autoriza”.

“No soy autor de ese proyecto. No entiendo cuál será la razón. [Este proyecto impide que menores de 18 se casen] La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema, pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen. Lo raro sería que la violada se case con el violador. Eso sería grave”, dijo Balcázar a los medios de comunicación en el Parlamento.

"[¿Una menor de 14 años que se pueda casar sin tener la opción de educarse?] Habría que impedir eso, que los menores se puedan casar si no hay un proyecto a la vista. [¿Ha cambiado su forma de pensar?] Me malinterpretaron mal, eso es falta de comprensión jurídica. Hemos dicho siempre que desde los 14, según el Código Civil, para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza, en otros países 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido", mencionó.

A raíz de estas declaraciones en noviembre de 2023, el Ministerio de la Mujer cuestionó las declaraciones de Balcázar al considerar que "insiste en normalizar las relaciones sexuales entre personas adultas con adolescentes en edad escolar".