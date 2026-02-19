García Belaunde sobre elección de Balcázar: “Hemos sacado a un presidente para poner otro que también tiene cuestionamientos”

El excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, dijo esta mañana que el Congreso destituyó a José Jerí Oré para colocar en Palacio de Gobierno a un personaje que también tiene serios cuestionamientos, en referencia a la reciente elección de José María Balcázar como presidente.

En el programa Ampliación de Noticias, García Belaunde señaló que, pese a los cuestionamientos por reuniones extraoficiales con empresarios chinos, no era conveniente censurar a Jerí Oré antes de las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.

“Eso no se hizo y hemos sacado a un presidente para poner otro que tiene también muchos cuestionamientos…”, declaró.

El exparlamentario consideró también que hubo una “sumatoria de errores y de circunstancias” que impidieron la victoria de su correligionaria María del Carmen Alva Prieto, quien fue superada en las elecciones por la lista de José María Balcázar.

“Quizás [hubo] mala negociación con algunas bancadas, quizás algún tipo de anticuerpos previos a la elección; la bancada nuestra, la elección popular también dividida, que eso también es fatal…”, apuntó.

Con la juramentación consumada de Balcázar, García Belaunde saludó que el nuevo mandatario se haya desmarcado de la bancada de Perú Libre, un partido que tiene como líder y candidato presidencial al prófugo Vladimir Cerrón.

“Me alegra mucho la entrevista [que dio a RPP] porque aclara algunos tópicos, por ejemplo, el señor está diciendo es que conoce poco del gobierno, necesita ayuda para gobernar, y que va a convocar a todos [los partidos políticos]”, aseveró.

“Él ha dicho que ha ganado con votos de todos, de todos, no ha hecho excepciones, y, por lo tanto, se habrá comprometido con todos en algo. ¿Qué cosa es? No lo sabemos, pero sería muy importante que se diga cuáles son los acuerdos, y a los cuales él se ha comprometido a poner en vigencia”, añadió.

No obstante, el exlegislador dijo que habrá que esperar la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros y la conformación del nuevo Gabinete Ministerial.

“El gabinete es el que decide, nadie gobierna solo”, sentenció.

Los cuestionamientos que recaen sobre José María Balcázar

Balcázar Zelada dejó la bancada de Perú Libre a mediados de 2022 y se sumó a la de Perú Bicentenario. En el 2023, cuando era presidente de la Comisión de Educación del Congreso, fue objeto de críticas por declaraciones en las que justificaba el matrimonio infantil.

En el 2024, el legislador retornó a Perú Libre y reveló que mantenía comunicación con el prófugo Vladimir Cerrón. Desde abril del año pasado, enfrenta una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso que incluye a la fiscal Patricia Benavides.

Luego de conocerse su postulación como presidente del Congreso, el Colegio de Abogados de Lambayeque manifestó su rechazo, al asegurar que fue expulsado de la orden tras denuncias de presuntas irregularidades en su gestión como decano.