Marisol Espinoza dice que María del Carmen Alva "era la opción de menor riesgo" para asumir la encargatura de la Presidencia

La excongresista e integrante de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, afirmó que María del Carmen Alva representaba un "menor riesgo" frente a José María Balcázar en la elección del nuevo presidente del Congreso.

En diálogo con RPP, Espinoza descartó que APP haya tenido algún "pacto sobre la mesa" tras la designación de Balcázar, descartando que su organización tenga un representante dentro del gabinete.

Asimismo, negó que se hayan entablado conversaciones con el nuevo presidente encargado de la República, pero aplaudió su convocatoria al diálogo con los demás partidos en medio de una situación "crítica" que vive el país.

Criticó también los recientes intercambios de palabra entre integrantes de Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes vienen anteponiendo sus intereses personales, y atribuyó el bajo crecimiento económico a "la mala conducción de los políticos".

"Es una irresponsabilidad poner en manos de gente que no tiene capacidad para gobernar el país y, además, hoy más que nunca, la población reclama firmeza y esta firmeza se tiene que garantizar para evitar que el país siga yendo hacia la deriva", mencionó.

En cuanto a la designación del nuevo gabinete, Espinoza no adelantó si APP le dará la confianza, pues esperará si es que Balcázar decide nombrar a un nuevo premier o si ratifica a Ernesto Álvarez en el cargo; sin embargo, expresó la necesidad de que este Ejecutivo revise temas de infraestructura y obras primordiales para el país, como la nueva Carretera Central.

"El tema de la Carretera Central es un tema pendiente que reclama gritos de atención. No se puede cancelar un acuerdo G2G y encima generar un problema internacional. También tenemos el Parque Industrial de Ancón, que también ha sido entregado a chinos; este es otro tema pendiente. Definitivamente, la bancada evaluará según las propuestas del plan de gobierno. Hay que escucharlo. Hoy he visto un tono diferente del nuevo presidente, un tono conciliador; nos vamos a sentar", sostuvo.

APP rechaza indulto a Castillo

Sobre lo mencionado por Balcázar respecto a un posible indulto al expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, Espinoza adelantó que la bancada apepista "no permitirá" que proceda esta decisión.

Finalmente, fue consultada sobre la continuidad de Vicente Tiburcio al mando del Ministerio del Interior y señaló que se requiere "firmeza" para retirarlo del cargo si es que no se ven resultados en la lucha contra la criminalidad.

"No podemos permitir que alguien que ya ha demostrado que no tiene la capacidad de hacerlo, siga manejando. Y además, aquí hay un tema importante, el tema de la corrupción. Mientras exista la corrupción y el cobro de cuotas o de coimas y se proteja a los delincuentes, esto no va a cambiar. El Estado tiene que ser fuerte para demostrar que va a enfrentar con firmeza a la delincuencia", señaló.