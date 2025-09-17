Gobierno declaró cada segundo domingo de septiembre el 'Día Nacional del Pan con Chicharrón'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Resolución ministerial hizo referencia al 'Mundial de Desayunos' | Fuente: Andina

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Resolución N° 0368-2025-MIDAGRI, declaró cada segundo domingo de septiembre el ‘Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano’.

Con firma del ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, encargado de despacho del Midagri, se dispuso la "ejecución de acciones sectoriales, para promover el consumo de la carne de cerdo peruano".

La resolución indica que esta decisión se justifica porque la carne de cerdo es "un insumo fundamental en la elaboración de nuestros platos tradicionales, que constituyen parte importante de las expresiones culturales de alcance local y regional en nuestro país".

Asimismo, el documento oficial precisa que este alimento "constituye una tradición culinaria profundamente arraigada en el imaginario colectivo peruano, especialmente como desayuno dominical en hogares y mercados populares". Por tanto, su conmemoración contribuye "a reforzar la identidad y el orgullo por las costumbres nacionales, fomentar la diversidad cultural y alimentar la cohesión social a través de la gastronomía".

Resolución ministerial hace referencia al 'Mundial de Desayunos'

Como se recuerda, el pasado sábado, 13 de septiembre, Perú se coronó campeón del Mundial de Desayunos, una competencia organizada por el streamer español Ibai Llanos.

El influencer anunció al Perú como campeón de la competencia gracias al pan con chicharrón, que se enfrentó en la final de dicho torneo a la arepa reina pepiada de Venezuela.

Este hecho fue tomado en cuenta dentro de la resolución, pues se indica que la Asociación Peruana de Productores de Porcinos (Asoporci) solicitó instaurar esta fecha festiva, ya que el pan con chicharrón "es una tradición peruana, un punto de encuentro familiar y un símbolo de la cultura que recientemente ha sido reconocido a nivel internacional al coronarse en el 'Mundial de Desayunos'”.