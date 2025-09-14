Últimas Noticias
Perú campeón del Mundial de Desayunos: ¿qué ventajas tendrán los negocios de pan con chicharrón tras el triunfo peruano?

Dueño de 'El Chinito' explica ventajas que tendrá el pan con chicharrón tras triunfo en Mundial de Desayunos.
Dueño de 'El Chinito' explica ventajas que tendrá el pan con chicharrón tras triunfo en Mundial de Desayunos. | Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tras la victoria del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, Luis Yong, dueño de 'El chinito', explica en RPP las ventajas que tendrán los negocios de este platillo nacional.

Perú se convirtió en el ganador del Mundial de Desayunos promovido por el influencer español Ibai Llanos. Con 12,8 millones de votos, el pan con chicharrón se impuso a la arepa reina venezolana (12.6 millones de votos) consagrándose como uno de los platillos más emblemáticos en nuestro país.

Es así como, Luis Yong, dueño de la histórica sanguchería y chicharronería 'El chinito', mostró su entusiasmo por la victoria peruana y la “responsabilidad” que abarcará en el sector gastronómico mantener el título de Mejor desayuno del mundo.

“Hoy es un día de celebración y de buenas noticias. Lo que necesitábamos los peruanos. Este escenario nos permite celebrar a lo grande. Estoy contento. Ser campeón mundial de los desayunos nos da una responsabilidad muy grande. No vamos a desencantar al Perú. Debemos encantar al Perú y al resto del mundo que nos ha visto con mucha expectativa”, comentó el empresario en el programa Ampliación de noticias, en RPP, este domingo.

Con más de 65 años de su fundación, ‘El chinito’ prepara el pan con chicharrón desde su primera sede en el jirón Chancay en el Centro de Lima. Ahora, con la victoria en el Mundial de Desayunos, Yong afirma que la cadena, entre otros negocios, tendrán la oportunidad de establecerse en provincias y el extranjero.

“Con la gran acogida y el número de votos que se ha movido a través de esta iniciativa, tenemos la plena seguridad que El Chinito podrá abrir en provincia. Ya es una exigencia ir a provincias y regiones grandes que tenemos aquí en el Perú (…)  La zona de Los Ángeles y Florida también tomó contacto con nosotros para los sándwiches de chicharrón y los colaterales al chicharrón”, sostuvo.

¿Qué otros platos pueden favorecerse tras el Mundial de Desayunos?

Por otro lado, Luis Yong recalcó que no solo el pan con chicharrón será favorecido con su victoria en el Mundial de Desayunos lanzado por Ibai Llanos semanas atrás.

En ese sentido, el empresario recordó otros platos que también son muy consumidos como el tamal, el tamal de chancho, el de pollo y el café peruano, los cuales pueden disfrutarse comiendo en familia.

En otro momento, resaltó los ingredientes que acompañan al pan con chicharrón mencionando que las personas también consumen el chicharrón de lomo.  

“A raíz de esto, el pan con chicharrón va a regionalizarse e internacionalizarse. Hay gente del extranjero que quiere conversar con nosotros. ¿Por qué no ponemos una sede en Los Ángeles o en Florida? ¿Por qué no en Francia? El chicharrón de cerdo es la estrella, chicharrón de pescado y pollo y en las chifas hay el chicharrón de gallina”, expresó.

Perú, campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos

El sábado 13 de septiembre al mediodía (hora Perú), Ibai Llanos anunció los resultados del duelo de infarto a través de sus redes sociales dando como ganador al pan con chicharrón de Perú, superando así a la arepa reina pepiada de Venezuela. Los resultados fueron muy ajustados:

  • Perú – Pan con chicharrón
    Instagram: 50% de los votos, equivalente a 4,9 millones.
    TikTok: 6,5 millones de votos.
    YouTube: 1,4 millones de votos.
  • Venezuela – Arepa reina pepiada
    Instagram: 50% de votos, equivalente a 4.9 millones.
    TikTok: 6,4 millones de votos.
    YouTube: 1,3 millones de votos.

Total de votos

  • Perú: 12.8  millones de votos.
  • Venezuela: 12.6 millones de votos.

¿Qué países participaron en el Mundial de los desayunos de Ibai?

  • Argentina (medialunas)
  • Bolivia (salteñas)
  • Chile (marraqueta con palta)
  • Colombia (arepas)
  • Costa Rica (gallo pinto)
  • Ecuador (bolón de verde)
  • España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
  • Estados Unidos (pancakes)
  • Perú (pan con chicharrón)
  • Reino Unido (English breakfast)
  • República Dominicana (mangú con tres golpes)
  • Venezuela (arepas reinas)
  • Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
  • Francia (croissant)
  • México (chilaquiles)
  • Guatemala (desayuno chapín)
El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla.
El pan con chicharrón peruano, ícono del desayuno criollo con camote frito y sarsa criolla. | Fuente: Andina

Ibai sobre apoyo al pan con chicharrón: “Locura máxima en Perú”

Días atrás, Ibai se mostró sorprendido ante el inesperado apoyo que tuvo el pan con chicharrón en ‘likes’ y comentarios en sus redes sociales destacando el plato como uno de los favoritos para llevarse el ‘Mundial de los desayunos’.

“Lo segundo, los peruanos están mal de la cabeza. Los chilaquiles estén bien, o estén mal, los peruanos están mal de la cabeza”, exclamó el streamer mostrando las capturas de los mensajes en favor del platillo peruano.

En ese sentido, Ibai mencionó la gran difusión que tuvo su 'Mundial de los desayunos' en el Perú tanto en televisión, radio, internet, redes sociales y demás plataformas.

“Esto no para de hablarse en Perú. Ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual, pero locura máxima en Perú. Perú, locura”, concluyó.

