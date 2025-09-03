Últimas Noticias
"Muy pronto se tendrán noticias": Gobierno garantizó a Indonesia "investigación rápida" por asesinato de funcionario en Lima

Gobierno se compromete a esclarecer crimen de funcionario indonesio
Gobierno se compromete a esclarecer crimen de funcionario indonesio | Fuente: RPP
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que continúa la investigación para esclarecer el asesinato del funcionario Leonardo Zetro Purba, mientras que el canciller Elmer Schialer indicó que la presidenta Dina Boluarte se comunicó con su homólogo de Indonesia para expresarle sus condolencias.

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se comunicó por escrito con su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto, para expresarle sus condolencias por el fallecimiento de Leonardo Zetro Purba, funcionario de la embajada de ese país en el Perú que fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Lince.

Asimismo, el canciller aseguró que existe un firme compromiso por parte del Gobierno para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita identificar y capturar a los responsables de este crimen.

“La señora presidenta también le aseguró al presidente de Indonesia que se están agotando todos los recursos necesarios para hacer de esta una investigación prolija, rápida y eficiente y dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de esta de este hecho de sangre”, manifestó en una conferencia de prensa realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Schialer indicó que, en los próximos días, el cuerpo del funcionario asesinado será repatriado a su país y que posteriormente su esposa y sus tres pequeños hijos también retornarán a Yakarta, capital de Indonesia.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que las labores de investigación continúan y afirmó que “muy pronto” se tendrán novedades sobre el esclarecimiento de la muerte del diplomático de 40 años, quien residía en el país desde hacía cinco meses.

“Muy pronto se tendrá noticias al respecto, pero, sobre todo, hay que guardar también la reserva de la investigación. Si bien es cierto, hay una serie de hipótesis que se pudiera realizar, hay que mantener la reserva de la investigación”, expresó.

Elmer Schialer Dina Boluarte Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores Indonesia

