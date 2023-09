Gobierno propone creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau para proteger la biodiversidad

Gobierno Albina Ruiz: "Se busca mantener y conservar el banco de biodiversidad"

Gobierno peruano propone la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau | Fuente: RPP

La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, señaló este viernes que el Gobierno ha propuesto la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau en Piura y Tumbes con el fin de conservar el banco de biodiversidad en cuatro sectores: Isla Foca, Cabo Blanco-El Ñuro, Arrecifes de Punta Sal y Banco Máncora.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Albina Ruiz indicó que este viernes el Ministerio del Ambiente prepublicó el citado proyecto de Decreto Supremo con el fin de recibir aportes y sugerencias de la ciudadanía durante 10 días hábiles para luego iniciar el proceso de publicación.



"Esta iniciativa busca mantener y conservar el banco de biodiversidad. Son cuatro polígonos: la Isla Foca, que está en Paita; Cabo Blanco-El Ñuro, que está en Talara; Arrecifes de Punta Sal y el Banco Máncora. En realidad, es un banco muy rico en biodiversidad, queremos cuidar estas especies marinas banderas como las ballenas, los delfines, las tortugas marinas, el tiburón ballena, las mantarrayas y sobre todo el paisaje submarino", afirmó.

"Pesca sostenible"

Albina Ruiz aseguró que la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau garantiza la seguridad alimentaria y ahí radica también la necesidad de cuidar esas áreas marinas.

"El crear un área natural protegida la luego significa que el Estado va a destinar, primero un jefe o una jefa de área, luego ya se asigna los guardaparques, que en este caso serán guardacostas, y un plan maestro, que comenzamos a trabajar inmediatamente. En este participan expertos, técnicos y convocando incluso a ONGs y especialistas que trabajan en el área", explicó.

Punta Sal forma parte del área propuesta para la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. Foto: Avistamiento de ballenas frente a Punta Sal | Fuente: Andina

En relación a la pesca en el área de la futura reserva, la ministra del Ambiente aclaró que se respetará los "derechos preexistentes", pero cuando ya se constituya legalmente la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau se iniciará la formulación del plan maestro que indicará las actividades a desarrollar y las cuotas de pesca.

"No podemos sobre pescar, tenemos que hablar una pesca sostenible y este es un tema que también lo hemos conversado con la Sociedad Nacional de Pesquería, con la Sociedad Nacional de Industrias, con el capítulo de pesca, justo ayer estuvo reunida con Alfonso Miranda. Hemos tenido reuniones con pescadores artesanales, con gobernadores y alcaldes", dijo Albina Ruiz.

Corte de agua en Lima

En relación a sus expresiones sobre el próximo corte de servicio de Sedapal en Lima, Albina Ruiz señaló que la frase de "bañarse con una tacita" forma parte de un llamado de atención para el uso responsable del agua potable.

"Cuando llegué a Lima, porque soy de la región San Martín, me tocó vivir en El Agustino, me tocó vivir en Independencia comprábamos agua que nos traía la cisterna y no venía siempre y tenías tu balde y tenías que bañarte con la tacita. Nos ha tocado. Y hay zonas en el país donde no hay agua y se da agua cada 3 o 4 horas y tienen la ducha de adorno y tienen que usar la taza", manifestó.