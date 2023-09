Abogado de Dina Boluarte: "Es nuestro derecho" no reconocer participación de la Procuraduría en investigación

Judiciales Joseph Campos: "es nuestro derecho decir no reconocemos la participación (de la Procuraduría)"

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, señaló este jueves que es su derecho no reconocer la participación de la Procuraduría en la investigación por las 77 muertes durante las protestas contra el Gobierno.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Joseph Campos aclaró también que la mandataria Dina Boluarte no se acogió al silencio durante su citación en la Fiscalía, como parte de la investigación preliminar que ha abierta contra ella y otras autoridades del Gobierno por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad.

"No reconocemos porque lo dice la ley la posibilidad de que en esta instancia aparezcan dos conceptos. El artículo 88 del Código Procesal Penal dice que en la investigación preparatoria (...) solo participa el señalado o el imputado y el Ministerio Público. No participa nadie más. Existe un debate donde el juez (Juan Carlos) Checkley ha dicho 'sí pueden participar', pero igual es nuestro derecho decir (que) no reconocemos la participación. Primero, la ley lo establece y segundo porque en este momento la presunción de inocencia es tan amplia que no existe ni siquiera la posibilidad de tener un victimario o una víctima, un agraviado y alguien que agravia", dijo.

Abogado dice que ya han respondido

En otro momento, Joseph Campos sostuvo que "absolutamente falso" la idea de que la presidenta Dina Boluarte tuvo miedo de responder a las preguntas de la Fiscalía. En ese sentido, aseguró que la jefe de Estado acudió a la diligencia, declaró y respondió.

"La primera intervención de la presidenta de la República era por investigaciones que habían venido de determinados lugares del Perú. Esta segunda interevención es porque en la investigación se ha añadido otros lugares: Ucayali, Cusco y Lima. Entonces, imaginemos que luego aparezcan otras regiones con otras denuncias. ¿Eso significa que el problema cambia? No, lo que hay que esclarecer jurídicamente es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué hizo o no hizo la presidenta de la República respecto a los hechos que terminaron en las desgraciadas víctimas que lamentamos todos los peruanos? Esa respuesta ya la hemos dado y hemos establecido que nuestras respuestas se tienen que proyectar a todas las preguntas", afirmó.

Asimismo Joseph Campos consideró "fundamental" precisar que "la situación de violencia" y las muertes durante las protestas no fueron generadas ni provocadas por el Estado. Recordó que tras las manifestaciones el Gobierno conformó una comisión multisectorial para "investigaciones de orden interno", no obstante, precisó que quien la lleva a cabo es el Ministerio Público.