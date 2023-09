Abogado de Dina Boluarte: "Hemos respondido, pero nos abstuvimos de seguir participando"

Judiciales "El problema de la violencia y el momento de la investigación debe voltear a otro lado, a quiénes fueron los que provocaron la violencia", dijo Campos

"El problema de la violencia y el momento de la investigación debe voltear a otro lado, a quiénes fueron los que provocaron la violencia", dijo Campos. | Fuente: Presidencia

Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, señaló que respondieron parcialmente las preguntas de la Fiscalía de la Nación y pidieron que se remitan a las declaraciones consignadas anteriormente, ya que consideraron que la investigación por genocidio contra la mandataria no tiene "ningún tipo de asidero".

"Hemos tenido que interrumpir esta declaración cuando sabemos que jurídicamente no tiene ningún tipo de asidero. Pero como somos respetuosos, hemos ido a declarar. Respecto de los hechos, que pudieron haber ocurrido en cualquier lugar del Perú, la respuesta es una: dimos declaraciones de que se controle la situación, el orden público, respetando los derechos fundamentales", dijo a la prensa.

Además, con respecto de las preguntas formuladas por la Procuraduría General del Estado y los abogados de las familias de los fallecidos, indicó que son irrelevantes. Asimismo, se negó a reconocer como víctimas al más de medio centenar de fallecidos producto de la represión.

"En este momento de la investigación no hay ni víctimas ni victimarios. Eso se está investigando en sus momentos y lugares correspondientes. Pero la presidenta de la República ha sido responsable y no puede ni siquiera a nivel de percepción crearse una responsabilidad que no tiene", aseveró.

"Nosotros decidimos abstenernos de seguir participando y remitiendo nuestras respuestas a lo que ya habíamos establecido anteriormente (...). Según la ley, no se debe permitir la participación más que del Ministerio Público. Somos respetuosos, pero hemos decidido no seguir con la declaración. Entonces, ¿para qué metíamos las preguntas? Pero se metió y ahí está. Son irrelevantes", enfatizó.

"Yo creo que no van a haber nuevas diligencias"

En otro momento, dijo que no cree que se realicen nuevas diligencias y que el sentido de la investigación debe cambiar, ya no para determinar la responsabilidad de los más de medio centenar de muertos producto de la represión, sino más bien para sancionar a los que "provocaron la violencia".

"Yo creo que no van a haber nuevas diligencias, porque lo correcto sería que por coherencia de lo que estoy señalando esta investigación debe cerrarse", indicó.

"El problema de la violencia y el momento de la investigación debe voltear a otro lado, a quiénes fueron los que provocaron la violencia, que también es importante tener en cuenta", finalizó.