La crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 golpea duramente a los gremios de las artes y la cultura. Músicos, artesanos, escritores y actores, entre otros denuncian abandono y falta de liderazgo del Ministerio de Cultura durante el estado de emergencia.

La paralización de la economía afecta a la cadena de pagos de la industria editorial y varios libreros independientes evalúan cambiar el rubro de sus empresas. Julio Zavala, Gerente de la librería Escena Libre, afirma que "muchos negocios están al borde de la quiebra” y les preocupa la acumulación de deudas. “Los diálogos con la dirección del libro del Ministerio de Cultura se han visto frustrados por la burocracia y no pudieron trascender", lamenta.

Desde la Cámara Peruana del Libro, el reclamo es similar, se critica la ausencia de un plan de ayuda durante los dos meses que van del confinamiento: "El Ministerio de Cultura ha fallado terriblemente al dejar sin plan de rescate a la cultura, desaprovechando las atribuciones legislativas que cedió el Congreso. Parece que la institución no tiene el más mínimo peso político en el gabinete o, en su defecto, que es incapaz de convertir sus buenas intenciones en leyes o decretos" afirmó Jerónimo Pimentel, secretario de la institución.

Otro gremio muy afectado es el de las artes escénicas. Un estudio de la Asociación cultural Playbill, que recogió información de 198 organizaciones culturales del país, revela que esta actividad se ha detenido en un 90% a nivel nacional. Paloma Carpio, miembro del Movimiento Independiente de Artes Escénicas asegura que la sensación es unánime: "El Ministerio de Cultura no ha sabido responder al estado de emergencia, es contradictorio con los mensajes que el Presidente da, se siente abandono. Nosotros hemos enviado a la ministra de Cultura propuestas para esta crisis, pero no hemos tenido respuesta"

Los artistas del espectáculo en vivo fueron los primeros en cancelar sus eventos y probablemente sean los últimos en regresar al escenario.

Desde el lado musical, también existe frustración por la gestión del Ministerio de Cultura. Nicole Pillman, representante del sindicato de músicos, dijo a RPP Noticias que recién se está consultando a los gremios cuántos artistas hay: "No hay información concreta, si se aprueba un bono no van a saber a quién darle. La realidad del músico no es la misma en todo el Perú. Hasta el momento no existe ayuda concreta por parte del ministerio”, dice.

La cantante precisa que los músicos solicitan un decreto de urgencia que exija a los medios de comunicación que el 50% de la música que se difunde sea nacional. “Es una forma de ayudarnos, por las regalías", explica.

*Errores y fallas en gestión del Ministerio de Cultura

En medio de estos reclamos, se identificaron errores cometidos por el Ministerio de Cultura en los tres proyectos de su plan de ayuda por el brote de la COVID-19. No pasaron el control técnico y de calidad del mismo Ejecutivo. Así lo admitió el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, en entrevista con RPP Noticias. “El Ministerio de Cultura tiene cero decretos legislativos, no vamos a negar la verdad, pero tenemos un mecanismo normativo para corregirlos", dijo.

Además, la Contraloría General de la República encontró otras irregularidades. En una inspección halló documentos con listas de solicitudes de beneficiarios para bonos, sin filtros o mecanismos que permitan comprobar la veracidad de la información. Los inspectores alertaron, en el informe 020-2020, que esta omisión genera riesgo, pues la información es imprecisa y no permite conocer la real cobertura de ayuda y si esta corresponde a personas del ámbito cultural. La ministra de Cultura, Sonia Guillén, dijo ante la comisión homónima del Congreso, que recibió el pedido de 2 840 personas vinculadas a las expresiones del patrimonio cultural inmaterial para acceder a los bonos económicos del Estado.





La respuesta del Ministerio de Cultura



La Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias culturales, Leslie Urteaga, quien reemplaza en el cargo a María Córdova Burga, desde hace un día, se refirió a las declaraciones de Vicente Zeballos. "La propuesta no ha llegado todavía a Consejo de Ministros, eso es lo que va a suceder esta semana ya con las mejoras y los aportes que hemos logrado durante las conversaciones que hemos tenido con los sectores correspondientes, quizá en la delegación de facultades no era la mejor vía", dijo a RPP Noticias

La funcionaria negó que su sector haya abandonado a los gremios y aseguró que existe un plan que responde al momento crítico que afronta el país. Afirmó que el ministerio prepara una norma para subsidiar a las personas relacionadas con la cultura. "Lo que hará es brindar un apoyo económico directo a las personas naturales y también jurídicas que puedan demostrar el nivel de impacto que han tenido en estos meses. Incluso serán beneficiados los difusores de patrimonio inmaterial, priorizando la vulnerabilidad".

Ante el cierre de librerías y la crisis que atraviesa el sector editorial, afirmó que se contempla adquirir contenidos: "La nueva propuesta incluye una adquisición de contenidos que tiene que ver con tema de libros, editoriales, para garantizar el acceso a la oferta, producción y circulación. Toda la cadena de promoción de bienes y servicios culturales. Esta es una norma que habilita un presupuesto importante"

Respecto a la observación de la Contraloría, dijo que verificar los datos no es tarea del Ministro de Cultura. "Quien evalúa el nivel de vulnerabilidad y socioeconómico es el Ministerio de Inclusión social con el Ministerio de trabajo y RENIEC. Ellos tienen todo el soporte técnico para hacer estos filtros", dijo.

"Nosotros no somos los competentes para determinar el nivel socio-económico de una persona. Hemos recopilado toda la información que nos hicieron llegar y canalizarlo por las vías regulares", agregó.

En medio de esta pandemia existen oportunidades para que la cultura ingrese a miles de hogares peruanos, así lo afirman sus principales difusores. Urge que las acciones del gobierno sean plurales y efectivas para que la crisis no termine con empresas que contribuyen a la sociedad.